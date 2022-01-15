Kuzey Londra derbisine Covid engeli: Tottenham - Arsenal maçı ertelendi

16 Ocak Pazar günü oynanması gereken Tottenham-Arsenal maçı Premier Lig yönetiminin aldığı kararla ileri bir tarihe ertelendi.

Mikel Arteta'nın ekibi, Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular, sakatlıklar ve Covid-19 nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Perşembe günü Lig Kupası'ndaki maçta kırmızı kart gören Granit Xhaka'nın cezalı duruma düşmesiyle, özellikle orta sahada ciddi bir oyuncu sıkıntısı baş göstermişti.

Bu nedenle erteleme için başvuruda bulunan Arsenal'a olumlu yanıt geldi.

Granit Xhaka yine kırmızı gördü, Arsenal'da orta saha kalmadı

Ne söylendi?

"Arsenal FC'den gelen talep doğrultusunda bugün toplanan Premier Lig yönetim kurulu, Arsenal'ın Tottenham ile 16 Ocak Pazar günü 17.30'da oynayacağı maçı erteleme kararı aldı."

"Arsenal'ın minimum oyuncu sayısını (13 oyuncu + 1 kaleci) karşılayamaması nedeniyle yönetim kurulu talebi kabul etti. Kararda; Covid-19, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli oyuncuların yokluğu rol oynadı. Covid-19 salgınından etkilenen tüm kulüplerin bu yönde başvuru yapma hakkı bulunmaktadır."

"Tribünden ve ekranlardan maçı izleyecek olan taraftarlardan yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle özür diliyoruz. Ertelemelerin kulüpler ve taraftarlar için olumsuz bir durum yarattığının farkındayız. Bu konuda elimizden geldiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Ancak bazen bu tip kararların kısıtlı süre içinde verilmesi gerekebiliyor, zira önceliğimiz herkesin güvenliği."

Arsenal'da kimler eksik

Xhaka'nın cezalı duruma düşmesiyle Arteta'nın elinde orta sahada kullanabileceği sadece iki oyuncu kalmıştı. Bu isimler normal şartlarda rotasyonda yer almayan genç oyuncular Charlie Patino ve Albert Sambi Lokonga.

Thomas Partey (Afcon), Mohamed Elneny (Afcon), Martin Odegaard (covid) ve Emile Smith Rowe (sakatlık) kadroda yer almayan isimler. Xhaka ise Diogo Jota'ya yaptığı faul nedeniyle üç maç ceza almıştı.

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