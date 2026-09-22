Kuzey İrlanda - Ukrayna biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Kuzey İrlanda'nın Belfast'taki Windsor Park'ta Ukrayna'yı konuk edeceği heyecan verici bir milli maçla devam ediyor. İki Avrupa ekibi de gruptaki mücadelelerinde kritik puanları almak amacıyla bu yüksek öneme sahip maça çıkıyor.

GOAL, önemli maç bilgileri, bilet fiyatları ve koltuğunuzu nasıl ayırtabileceğinize dair doğrudan adımların tüm detaylarını sunuyor.

Kuzey İrlanda - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Kuzey İrlanda - Ukrayna maçı, Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak ve başlangıç tarihi 28 Eylül 2026 olarak belirlendi.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Windsor Park

Kuzey İrlanda - Ukrayna biletleri nereden alınır?

Resmî birincil maç biletleri, Windsor Park'taki iç saha milli maçları için standart satışları yürüten İrlanda Futbol Federasyonu'nun bilet satış portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, standart genel giriş biletlerini güvence altına almak için resmî platforma erken kayıt yaptırması gerekiyor.

Birincil kontenjanlar tükenirse veya resmî sitede standart koltuklar kullanılamaz hâle gelirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları, resmî sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurulacak seçenek oluyor.





Kuzey İrlanda - Ukrayna biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalındaki standart tek maç biletleri, Windsor Park'taki genel giriş tribünleri için yaklaşık 35 € ile 45 € arasında başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarda giriş fiyatları, birincil bilet satış noktalarındaki standart kontenjanlar tükendiğinde ikincil platformlarda yaklaşık 345 €'dan başlıyor.

Kuzey İrlanda - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Kuzey İrlanda - Ukrayna form durumu

Kuzey İrlanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; dört gol atarken yedi gol yedi. Takımın son maçı, Haziran 2026'da Fransa'ya karşı alınan 3-1'lik yenilgi oldu. Daha önceki sonuçlar arasında Galler ile 1-1 beraberlik ve Gine karşısında 1-0 galibiyet yer aldı. Dünya Kupası elemelerinde İtalya'ya da 2-0 kaybetti. Bu serideki tek parlak sonuç ise Kasım 2025'te Lüksemburg karşısında alınan 1-0'lık galibiyetti.

Ukrayna, son beş maçının üçünü kazandı ve diğer ikisini kaybetti; beş gol atıp dört gol yedi. Takımın en son sonucu, Mayıs 2026'da Polonya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Bu süreçte Arnavutluk'u 1-0 ve İzlanda'yı 2-0 mağlup etti. İsveç ve Fransa'ya karşı alınan yenilgiler, özellikle de Dünya Kupası elemelerindeki 4-0'lık Fransa mağlubiyeti, bu beş maçlık serinin en kötü sonuçları oldu.

Kuzey İrlanda - Ukrayna: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki takım dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçların birini Ukrayna, birini Kuzey İrlanda kazandı, iki mücadele ise berabere bitti. Son karşılaşma, Ukrayna'nın 1-0 kazandığı Haziran 2021'deki hazırlık maçıydı. Seri, sıkı ve az gollü bir karakter taşıyor; dört maçın üçünde toplam gol sayısı biri aşmadı. Kuzey İrlanda'nın en dikkat çekici sonucu ise Euro 2016'da Ukrayna karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet oldu.



