Kuzey İrlanda - Macaristan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Kuzey İrlanda, 28 Eylül Pazartesi günü Belfast'taki Windsor Park'ta Macaristan'ı ağırlayarak 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Ukrayna ve Gürcistan'la birlikte B Ligi 2. Grup'ta başlayacak. İki takım, rövanş maçında kasım ayında Budapeşte'deki Puskas Arena'da yeniden karşı karşıya gelecek.

Kuzey İrlanda, atmosferiyle ünlü ve dar yapısıyla bilinen milli stadyumunda iç saha avantajını kullanmak isteyecek, Macaristan ise Marco Rossi yönetiminde yakaladığı umut verici son dönemin ardından sahaya çıkacak. Ukrayna ve Gürcistan'ın da grupta yer almasıyla, bu erken randevu grup aşamasının sonunda büyük önem taşıyabilir.

GOAL size şu anda Kuzey İrlanda - Macaristan maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; buna fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler de dahil.

Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

UEFA Nations League B - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Windsor Park

Kuzey İrlanda - Macaristan biletleri nereden alınır?

Belfast ayağının biletleri ilk olarak İrlanda Futbol Federasyonu'nun (IFA) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Genellikle önce kombine sahiplerine ve üyelere öncelik tanınıyor, kalan kontenjan ise daha sonra genel satışa çıkıyor. Budapeşte'deki rövanş için eşdeğer ilk başvuru noktası ise Macaristan Futbol Federasyonu'nun (MLSZ) resmi kanalları.

Bu eşleşmenin biletlerini alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – üye öncelik dönemleri sona erdikten sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Sınırlı kapasite – Windsor Park'ın kapasitesi 18.000'in biraz üzerinde, bu da onu B Ligi'ndeki daha küçük statlardan biri yapıyor ve biletlerin hızla tükenebileceği bir maç haline getiriyor

İkincil pazar – Ticombo , resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yerinizdir

Windsor Park'ın sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, özellikle Belfast ayağı için erken rezervasyon yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir.

Kuzey İrlanda - Macaristan biletleri ne kadar?

IFA üzerinden Belfast ayağı için resmi fiyatlar yaklaşık 80 €'dan başlıyor; standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden satışta oluyor. Budapeşte ayağı için resmi MLSZ fiyatları ise yaklaşık 65 €'dan başlıyor.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yerinizdir; stat kapasitesinin sınırlı olması ve güçlü erken talep nedeniyle Belfast ayağı için ikincil pazardaki ilanlar şu anda belirgin şekilde daha yüksek seviyeden başlıyor.

Daha düşük kapasiteli bir statta oynanan her maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar hızlı şekilde değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeye göre hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden garantilemek genellikle daha güvenli seçenektir.

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