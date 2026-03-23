Kuzey İrlanda'da talihsizlik: Dan Ballard sakatlandı; yedeği belirlendi

Kuzey İrlanda için kötü haber: Dan Ballard, play-offlar öncesinde kadrodan ayrıldı. Michael O'Neill'ın çalıştırdığı takımın ilk 11'inde yer alan Sunderland'ın stoperi, kas sakatlığı geçirdi. Bu sakatlık nedeniyle Perşembe günü Bergamo'da İtalya ile oynanacak maçta ve muhtemelen Bosna-Hersek ile Galler arasında oynanacak final maçında forma giyemeyecek. Ballard'ın yerine, Championship kulübü Blackburn Rovers'ın 19 yaşındaki stoperi Tom Atcheson çağrıldı.





Böylece Kuzey İrlanda, deneyimli bir oyuncuyu ve ilk 11'in bir parçasını kaybetti: İtalya maçında, sakatlığı nedeniyle Liverpool'lu savunma oyuncusu Conor Bradley de forma giyemeyecek.