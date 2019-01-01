Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kuze İrlanda ile Almanya Euro 2020 Elemeleri'nde karşılaşıyor. Kritik maçta kaybeden ilk iki şansını zora sokacak.

Elemeleri C Grubu'nda , 'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip grupta çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı. Konuk takım ise son karşılaşmasında 'ya mağlup oldu.

Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman ve saat kaçta?

Kuzey İrlanda ile Almanya arasındaki maç 9 Eylül'de Windsor Park'ta oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.45.

Kuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda?

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yöneteceği maçı S Sport Plus ve S Sport 2 canlı olarak yayınlayacak.

Almanya'da kazan kaynıyor

Hollanda, Belarus ve Estonya'nın da bulunduğu grupta Almanya, 4 maç sonunda 9 puana sahip. Panzerler son olarak kendi sahasında Hollanda'ya 4-2 mağlup oldu. Bu maçın ardından teknik direktör Joachim Löw eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kuzey İrlanda kayıpsız

Grubunda Almanya ve Hollanda gibi iki seri başı takımla mücade eden Kuzey İrlanda, ikişer kez karşılaştığı Belarus ve Estonya'yı yenerek 4 maçta 12 puanı toplamayı başardı. Martin O'Neill'ın yönettiği ekibin Hollanda ve Almanya maçlarında alacağı puanlar Euro 2020 yolundaki kaderini belirleyecek.