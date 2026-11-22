Hamburg'un ezeli rakibi Werder Bremen karşısında aldığı ağır yenilgi, deplasman tribününde çıkan ve bazı koltukların ateşe verilmesine, stadyum tesislerinin tahrip edilmesine kadar varan olaylarla saha dışında üzücü bir tabloya dönüştü. Geniş çaplı tepki çeken bu davranış, bazı taraftarların taşkınlıklarını yeniden tartışmaya açtı.

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Alman Bild gazetesinin haberine göre, bir grup Hamburg taraftarı, Kuzey Derbisi'nde Werder Bremen'e 4-0 yenilmelerinin ardından Weserstadion'daki deplasman tribününde koltuk sıralarını ateşe verdi. Gazete, hasarın 115 ve 117 numaralı tribün bloklarının yanı sıra deplasman taraftarlarına ayrılan tuvaletleri de etkilediğini belirtti.

Taşkınlıklar koltukların tahrip edilmesiyle sınırlı kalmadı. Hamburg taraftarlarının bulunduğu tribündeki tuvaletler de tahrip edildi ve hasarın kasıtlı olarak verildiğine dair işaretler olayın vahametini artırdı. Üstelik benzer olaylar, 18 Nisan 2026'da Bremen'de oynanan bir önceki derbide de yaşanmış ve deplasman tribünündeki tuvaletlerden biri ateşe verilmişti.

Olay, Hamburg taraftarlarının kendi arasında da tepkiyle karşılandı. Takımın taraftar kulübü yaşananları reddettiğini hızla açıklayarak bazı taraftarların sergilediği vandalca davranışlarla arasına mesafe koydu ve stadyum tesislerine zarar vermenin, korumaya çalıştığı taraftarlık kültürüyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Kulüp yaptığı açıklamada, deplasman tribünündeki tuvaletlerin maç saatine yakın bir zamanda kasıtlı olarak tahrip edildiğini belirterek bu tür davranışların, kulübün her gün korumak için çalıştığı taraftar kültürüyle hiçbir ilgisi olmadığının altını çizdi ve derbinin ardından yaşanan olayları açıkça kınadı.

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Taşkınlıklar, Hamburg için felaketle geçen geceyi tamamladı. Ekip, maça hükmeden ve güçlü hücum performansıyla Kuzey Derbisi'ni kazanmayı başaran Werder Bremen karşısında 0-4'lük ağır bir yenilgi aldı. Konuk ekip, karşılaşma boyunca rakibinin etkili ataklarını durdurmakta çaresiz kaldı.

Gollerde Werder Bremen adına skoru kaptan Marco Friedl açtı, ardından Justin Njinmah iki gol kaydetti. Niclas Füllkrug ise uzatma dakikalarında farkı dörde çıkardı. Böylece ev sahibi ekip büyük bir galibiyet elde ederken Hamburg taraftarları, yenilginin yansımalarının ağır skordan tribünlerdeki tahribat ve yangın görüntülerine uzandığı bir gecede stadı mağlubiyetin acısıyla terk etti.