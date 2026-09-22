Kuveyt Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasının ilk hafta müsabakaları kapsamında El-İnma Stadı'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'yla karşılaştığında zorlu bir sınav verecek. Bu karşılaşma, Portekizli Helio Sousa yönetiminde gerçekten yeni bir dönemin başladığını kanıtlamaya çalışan Kuveyt Milli Takımı açısından pek çok hesabı da beraberinde taşıyor.

Sousa, iki takım arasındaki tecrübe ve imkân farklarını kabul etse de, Kuveyt'in turnuvaya yalnızca katılmak için girmeyeceğinin altını çizerek hedefin şampiyonluk için yarışmak ve en güçlü takımlarla mücadele edip zaferler elde edebilecek bir takım inşa etmeye devam etmek olduğunu vurguladı.

Kuveyt Milli Takımı Teknik Direktörü Portekizli Helio Sousa, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde takımının olumlu bir atmosfer içinde olduğunu belirterek turnuvaya hazırlıkların erkenden başladığını ve belirlenen plana göre ilerlediğini kaydetti.

Sousa maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Genel hava iyi, hazırlıklara 7 Eylül'de başladık, birçok hazırlık maçı oynadık, kamp iyi geçti ve burada, Cidde'de her şey yolunda gidiyor. Açılış karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Burada gördüğümüz misafirperverlik ve cömertlik için minnettarız. Antrenman sahası harika, tüm tesisler mükemmel."

Yeni bir milli takım inşa etmek için uzun vadeli bir proje

Portekizli teknik direktör, Kuveyt Milli Takımı'yla yürütülen çalışmanın yalnızca Halici 27 turnuvasındaki mücadeleyle sınırlı olmadığını, aksine takımı başta Asya Kupası olmak üzere gelecekteki müsabakalara hazırlamayı amaçlayan daha büyük bir projeye uzandığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "Gelecek Asya Kupası'nda yarışacak bir takım inşa ediyoruz ve yaptığımız her şey bu yönde ilerliyor. Her zaman gelecek karşılaşmada zaferi elde etmeye hazırlanıyoruz; ne olacağını bilemeyiz, ama uygulamak istediğimiz fikirler ve taktik üzerinde çalışıyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü rakiplerle karşılaşacağız ve sonrasında gelecek olana da iyi hazırlanmak istiyoruz. Herhangi bir takıma ve herhangi bir sahada oynamak; işte bu, istediğimiz ve kendimizi ona göre hazırladığımız zihniyet."

Sousa, Kuveyt Milli Takımı'nın gelişim sürecinde önemli adımlar attığını vurgulayarak şöyle dedi: "Çok gelişme kaydettik ve daha güçlü olmak istiyoruz."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

FIFA sıralaması beni ilgilendirmiyor

Portekizli teknik adam, milli takımların sıralamasındaki farklardan söz ederek Kuveyt'in dünya sıralamasındaki yerinin kendisi için bir öncelik olmadığını, odak noktasının takımı geliştirmek ve zaferler elde etmek olduğunu vurguladı.

Kuveyt Milli Takımı Teknik Direktörü şöyle konuştu: "Üst seviyeye ulaşmak için hazırlanıyoruz ve Kuveyt Milli Takımı'nı geçen sezon izleyip bugünkü durumu gördüğünüzde gelişmeyi görebilirsiniz. Hâlâ inşa ediyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "FIFA sıralamasındaki yerimiz ya da rakip takımların bizden üstün olması beni ilgilendirmiyor. Zafer ve gelişme istiyoruz, her gün en iyi versiyonumuz olmak istiyoruz; oyuncularla yaptığımız da bu. Farklı oyun biçimleri var, bu da zaman gerektiriyor ve biz bunu yapıyoruz."

Sousa, geçtiğimiz yıllarda milli takımın bir süre rekabetten uzak kalmasının ardından Kuveyt futbolunun zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek teknik ekibin şu anda yeni bir kimlik inşa etmek ve takımı hak ettiğine inandığı konuma geri getirmek için çalıştığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Kuveyt bazı sorunlar yaşadı, rekabetten yıllarca uzak kaldı ve şimdi hak ettiğimiz yere ulaşmak için yeni bir kimlik ve yeni bir yol üzerinde çalışıyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyor; onlara istikrar ve rahatlık sağlamak istiyoruz ki gelişip büyüsünler ve daha iyi performanslar ortaya koysunlar. Üzerinde çalıştığımız da bu."

Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan maçıyla ilgili şunları söyledi: "Suudi Arabistan'la karşılaşacağız; bu turnuvada uzun ve güçlü bir geçmişleri var. Her takımın farklı anları oluyor ve biz yarınki karşılaşmada daha iyi olmak istiyoruz."

Sousa tecrübe farkını kabul ediyor

Kuveyt'in teknik direktörü, kendi oyuncularıyla gruptaki bazı rakip takımlar arasında bir tecrübe farkı bulunduğunu kabul ederek Suudi Arabistan ve Irak'ın Dünya Kupası'nda oynama deneyimine sahip olduğunu, bunun da onlara uluslararası düzeyde farklı bir tecrübe kazandırdığını belirtti.

Şöyle konuştu: "Tecrübelerimizin, Dünya Kupası'nda oynayan Suudi Arabistan ve Irak'tan farklı olduğunu biliyoruz; bu onlara farklı bir konum sağlıyor çünkü deneyimleri farklı. Ama milli takımımız büyüyor ve gelişiyor, daha hızlı adımlar atmak istiyoruz. Çok iyi bir zihniyetimiz var ve turnuvanın başlamasını, herkese ulaştığımız noktayı göstermeyi istiyoruz."

Suudi Arabistan Milli Takımı'nda tespit ettiği ve maç sırasında değerlendirmeyi umduğu zayıf noktalarla ilgili olarak Sousa, dayanacağı taktiksel ayrıntıları açıklamayı reddetti, ancak takımının maça rakibi karşısında üstünlük arayışıyla çıkacağını vurguladı.

Şöyle dedi: "Suudi Arabistan takımı çok güçlü ve biz bazı avantajlardan nasıl yararlanabileceğimizi göstermek istiyoruz. Oyuncularla konuşacağız; bu üstünlüğü ve avantajı elde etmek istiyoruz, bunu daha sonra konuşabiliriz."

Sousa aynı zamanda Suudi Arabistan Milli Takımı'nı ve yerel ligi övdü: "Genel olarak, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın gücünü inkâr edemeyiz; uluslararası tecrübeleri var ve dünya liglerine benzeyen güçlü bir ligleri var, bu harika bir şey."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Kuveyt yalnızca katılmak istemiyor

Portekizli teknik direktör, Kuveyt Milli Takımı'nın Halici 27'yi yalnızca bir hazırlık durağı olarak görmeyeceğini vurgulayarak hedefinin turnuvadaki tüm takımlarla rekabet etmek olduğunun altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Turnuvaya yalnızca katılmak için gelmek istemiyoruz, herkesle rekabet etmek istiyoruz. Milli takımla ilk günümden itibaren, herhangi bir rakibi yenebilecek bir takım inşa etmek için çalışıyoruz."

Suudi Arabistan maçının, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde oynanacak olması nedeniyle ek zorluklar taşıdığını açıklayan Sousa şöyle dedi: "Kendi sahasında, kendi taraftarları önünde ve büyük bir organizasyonda oynayan bir takımla karşılaşacağız; büyük bir moral üstünlükleri var ve buna hazır olmalıyız."

Kuveyt'in Körfez turnuvasındaki tarihi mirasına da değinen Sousa şöyle konuştu: "Bu turnuvayı en çok kazanan biziz ve önümüzde birçok zorluk var, her zaman gelişmemiz gerekiyor."

Sousa sözlerini, geçmişteki başarıların bir gurur kaynağı olduğunu ancak bunun milli takımın hedeflediği seviyeye ulaştığı anlamına gelmediğini vurgulayarak tamamladı: "2026'dayız ve geçmişte elde ettiklerimizle gurur duyuyoruz, ama henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadık. İyi olan şey, en doğru yönde ilerliyor olmamız."

El-Hacri, 2022 Dünya Kupası'ndaki sürprizi hatırlatıyor

Kuveyt Milli Takımı oyuncusu Fahad el-Hacri ise takımının özel bir turnuva geçirmeyi hedeflediğini belirtti; aynı zamanda güzel karşılama ve misafirperverliği için Suudi Arabistan Krallığı'na teşekkür etti.

El-Hacri basın toplantısında şunları söyledi: "Misafirperverliği ve gösterdiği değer için Krallığa çok teşekkür ediyorum. Cidde'deki ilk günümüzden itibaren bunu hissettik ve bu onlar için yabancı bir şey değil. Her açıdan harika bir turnuva bekliyoruz."

Kuveytli oyuncu, ülkesinin milli takımının Körfez Kupası turnuvasında büyük bir mirasa sahip olduğunu vurgulayarak her katılımdaki hedefin şampiyonluk için yarışmak olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Körfez turnuvasında büyük bir mirasımız var ve katıldığımızda hedefimiz her zaman şampiyonluğu kazanmaktır. Güçlü bir grupta oynayacağız; Suudi Arabistan ve Irak Dünya Kupası'nda oynadı, açılış karşılaşması zor ve önemli, ve biz buraya şampiyonluğu kazanmak için geldik."

El-Hacri, ilk karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekerek Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında gerçekleştirdiği sürprizi örnek gösterdi.

Şöyle dedi: "İlk karşılaşma her zaman zordur; 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi buna bir kanıttır ve bu bizi mutlu etmişti."

Sözlerini, Suudi futboluna duyduğu büyük saygıyı vurgulayarak tamamladı: "Suudi Arabistan Ligi güçlü ve onlara büyük bir saygı duyuyoruz. Yarın Suudi Arabistan Milli Takımı'yla mücadele edip zafere ulaşacak güçteyiz."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz