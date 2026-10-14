Kuveyt Spor Bakanı: Suudi Süper Kupası, imkânlarımız için büyük bir meydan okuma

Kuveyt Spor Bakanı Tarık el-Celahime, dünya futbolunun seçkin yıldızlarının katılımıyla Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Süper Kupa organizasyonunu "büyük bir meydan okuma" olarak nitelendirdi ve ülkesinin, turnuvanın konumuna ve taraftar nezdindeki değerine yakışır bir organizasyon sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Çarşamba günü Kuveyt'te yapılan kura çekimi sırasında konuşan Celahime, bu organizasyonun ülkesinin büyük spor müsabakalarına ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koymak için bir fırsat olduğunu belirterek, meydan okumanın boyutunun aynı zamanda turnuvanın başarıya ulaşması için gereken imkânlarla ve kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğiyle de ilgili olduğunu kaydetti.

Şarkul Avsat'a konuşan Celahime şunları söyledi: "Bugün Suudi Süper Kupa'daki yıldızlardan bahsediyoruz ve bunlar dünya çapında yıldızlar. Bu kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma; imkânlarımız ve kamu-özel sektör ortaklığı için de bir meydan okuma."

Kuveytli bakan, iki sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini, ülkesinin gelecekte spor etkinliklerine ev sahipliği alanını genişletme önceliklerinin arasına koyarak, bu yaklaşımın yalnızca futbolla sınırlı kalmayıp farklı spor branşlarını da kapsadığını açıkladı.

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Celahime şöyle devam etti: "Gelecekte bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak için kamu ve özel sektör arasındaki ortaklığı güçlendirme yönünde çaba sarf ediyoruz; bu yalnızca futbol düzeyinde değil, farklı spor dallarında da geçerli."

Celahime, koordinasyonun ve güç birliğinin başarının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, turnuvanın konumuna yakışır bir görüntü ortaya koyacağına olan güvenini dile getirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarı, özel sektör ile kamu sektörü arasında dayanışma ve iş birliği gerektiriyor. Allah'ın izniyle ev sahipliği, etkinliğin ve Suudi Süper Kupa'nın taşıdığı değerin düzeyinde olacak."

Turnuva, Kuveyt'te 19-23 Aralık tarihleri arasında Ahli, Kadisiye, Nassr ve Huluud'un katılımıyla düzenlenecek.

Kura sonucunda Ahli ilk yarı finalde Kadisiye ile karşılaşacak, ikinci yarı finalde ise Nassr, Huluud ile mücadele edecek.

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