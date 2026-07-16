Küvetten Dünya Kupası finaline… Messi ve Yamal’ın ikonik fotoğrafı yeniden gündeme geldi

Pazar akşamı futbolseverlerin gözleri, New York’taki “MetLife” Stadyumu’na çevrilecek. Burada İspanya ve Arjantin milli takımları, 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu tarihi karşılaşma, Arjantinli efsane Lionel Messi ile İspanya’nın yükselen yıldızı Lamine Yamal’ı ilk kez bir araya getirecek.

Bu maç, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen bir isim ile, bazıları tarafından dünya sahalarında onun en önemli haleflerinden biri olacağı öngörülen bir yetenek arasında olağanüstü bir hikaye barındırıyor. Aralarında 19 yaş farkı olsa da, ancak ikisi arasında birçok ortak nokta var. Bunların en önemlileri, ikisinin de Barcelona kulübüne bağlı La Masia Akademisi’nde yetişmiş olmaları ve Katalan takımında 10 numaralı formayı giymeleri.

Messi ve Yamal daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmemiş olsalar da, aralarındaki ilk karşılaşma yıllar önce, tam olarak İspanyol yıldızın doğumundan birkaç ay sonra gerçekleşti; ikisi de o anın futbol tarihinin en ünlü fotoğraflarından biri olacağını bilmiyordu.

2007'den kalma, Messi ile çocuk Yamal'ı bir araya getiren fotoğraf yeniden gündeme geldi

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde, Lamine Yamal’ın babası, o zamanlar 20 yaşında olan Lionel Messi’nin, 13 Temmuz 2007’de doğan ve henüz 5 aylık olan oğlunun banyosuna yardım ederkenki nadir bir fotoğrafı yeniden paylaştı.

İspanyol fotoğrafçı Juan Monfort tarafından Aralık 2007’de çekilen bu fotoğraf, 2008 yılına ait bir hayır amaçlı takvimde yer aldı. Bu takvim, Barcelona Vakfı’nın Katalan “Sport” gazetesi ile işbirliği içinde düzenlediği bir etkinlik kapsamında hazırlanmıştı. Etkinlikte, UNICEF ve Katalonya bölgesindeki diğer hayır kurumları yararına para toplamak amacıyla, takımın birçok oyuncusu çocuklarla birlikte bir fotoğraf çekimine katılmıştı.

Lamin Yamal, annesi Sheila Ibana eşliğinde bu kampanyada yer almıştı; ancak o zamanlar kimse, bu küçük çocuğun yıllar sonra dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olacağını ya da yanında poz veren genç oyuncunun futbol tarihine adını yazdıracak bir efsane olacağını hayal bile edemezdi.

Fotoğrafçı, 17 yıl sonra çocuğun kimliğini ortaya çıkardı

Fotoğrafçı Juan Monfort, 2024 yılında “The Athletic” gazetesine verdiği demeçte, fotoğraftaki çocuğun kimliğini ancak yıllar sonra öğrendiğini, Messi’nin yanında görünen bebeğin Lamine Yamal olduğunu keşfettiğini açıkladı.

Monfort şöyle dedi: “Bu inanılmaz bir şey. O zamanlar kimse bu çocuğun bu kadar büyük bir futbolcu olacağını tahmin edemezdi. Messi’nin de bugün bildiğimiz efsaneye dönüşeceğini kimse bilmiyordu. 2007 yılından bahsediyoruz; o zamanlar Messi, Barcelona’daki kariyerinin henüz başındaydı.”

Fotoğrafçı sözlerine şöyle devam etti: “Kader bu tür konularda önemli bir rol oynar; böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığı, piyangoyu kazanmaya benziyordu.”

Monfort, fotoğrafı çekmenin kolay bir iş olmadığını belirterek şöyle dedi: “Bu fotoğrafın başarılı olması için büyük çaba sarf ettim. Messi kariyerinin başlarında utangaçtı, o zamanlar daha da utangaçtı ve birdenbire kendini suyla dolu plastik bir küvette küçük bir çocuğu kucağında tutarken buldu. Başlangıçta pek etkileşim yoktu ve herkes için zor bir andı, ancak durum yavaş yavaş düzeldi ve sonunda çok güzel bir fotoğraf ortaya çıktı."

Monfort, Lamine Yamal’ın annesinin bu çekimin başarılı olmasında önemli bir rol oynadığını belirtti ve çocuğun kimliğinin yıllar sonra, “Sport” gazetesindeki bir meslektaşının ona fotoğrafla ilgili soru sormasıyla ortaya çıktığını vurguladı.

Monfort şöyle dedi: “Bana ‘Bu senin fotoğrafın mı?’ diye sordu, ben de ‘Evet’ dedim. Bana fotoğrafı gönderdi, ben de ‘Bu çocuk kim?’ diye sordum. O da gülmeye başladı ve ‘Lamin, Lamin’ dedi.”

Gülümseyerek şunları ekledi: “Bu, şüphesiz hayatımda çektiğim en ünlü fotoğraf. Tüm bunların gerçekleşme olasılığı, piyangoyu kazanmaya eşdeğerdi. Bu, milyonda bir kez karşılaşılan bir şans.”

Yamal: Messi tarihin en iyi futbolcusu

Yamal o zamanlar çok küçüktü ve o anı hatırlamasa da, kariyerinde en büyük ilham kaynaklarından biri olarak gördüğü Lionel Messi’ye büyük hayranlık duyarak büyüdü.

Yamal, daha önce "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği demeçte şunları söylemişti: "Messi, tarihin en iyi futbolcusu ve aynı zamanda en iyi sporcudur. Benim için o, sıradan bir rol modelden çok daha fazlasıdır. Herkes, başardığı her şey ve eylemleriyle sergilediği örnek davranışlar nedeniyle ona saygı duyuyor. Ben de onun izinden gitmeyi umuyorum."

Barselona’da birlikte çekildikleri fotoğraftan 19 yıl sonra, Messi ve Yamal şimdi hikayelerinin yeni bir bölümünü yazmaya hazırlanıyor; ancak bu kez saha içinde ve olabilecek en büyük maçta: Dünya Kupası finali.

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