Santiago Gimenez, FC Porto'yla Şampiyonlar Ligi'nde Stadion De Kuip'e dönüyor. Meksikalı forvet, eski kulübü Feyenoord'a gol atarsa sevinmeyeceğini söyledi. Gimenez ayrıca Feyenoord'un top kaybından sonra yaşadığı sorunların Porto'nun değerlendirmek istediği bir zaaf olduğunu belirtti.

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Gimenez, De Kuip'e duygusal bir dönüş yapıyor

FC Porto forveti Santiago Gimenez, 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında eski kulübü Feyenoord'la karşılaşmak üzere Stadion De Kuip'e dönüyor. İki takım da dört maç sonunda üçer puana sahipken Gimenez gol atıp Porto'nun kazanmasına yardımcı olmak istiyor, ancak gol sevinci yaşamayacağını açıkça belirtti.

"Gol atarsam bana Avrupa'nın kapılarını açan ve bana her zaman değer veren kulübe duyduğum saygıdan dolayı sevinmeyeceğim" diyen Gimenez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada geçirdiğim zaman çok güzeldi ve geri dönmek her zaman özel. Farklı bir formayla dönüyorum ve kazanmak istiyorum. Gol atmayı da isterim çünkü bu futbol, burası Şampiyonlar Ligi ve bu, gerçekleşen bir hayal."

Gimenez, Feyenoord'un taktiksel zaafını açıkladı

Avrupa futbolundaki ilk yıllarını Rotterdam'da geçiren Gimenez, Feyenoord'un oyun tarzını tanımasının FC Porto'ya hedef alabileceği belirgin bir nokta sunduğuna inanıyor. Feyenoord'un topla oynama alışkanlığının yanı sıra top kaybından sonraki zaaflarına dikkat çekti.

"Feyenoord'u zaten tanıyorum. Nasıl oynadıklarını, ne istediklerini ve neyin peşinde olduklarını biliyorum" diyen Gimenez, şöyle devam etti: "Kulüpteki deneyimime dayanarak topla oynamayı sevdiklerini, ancak topu kaybettikten sonra bazı zorluklar yaşadıklarını söyleyebilirim. Biz de bundan yararlanmaya çalışacağız."

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Taraftarlarla bağ ve Bayern'e karşı veda maçının anısı

Gimenez, Feyenoord taraftarları ve eski takım arkadaşlarıyla kurduğu bağdan sevgiyle söz etti; Anis Hadj Moussa ve Ezequiel Bullaude ile hâlâ görüştüğünü belirtti. Rotterdam'dan ayrılmadan önceki en unutulmaz anısı olarak Bayern Münih'e karşı iki gol attığı maçı hatırladı.

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"Taraftarları özlüyorum. Aramızda çok özel bir bağ vardı. Sadece benim değil, ailemin de" diyen Gimenez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayern Münih maçı. De Kuip'teki son maçlarımdan biriydi. Çok özel bir geceydi, iki gol attım ve taraftarlara veda ettim. Her zaman kalbimde olacaklar."

Kazanılması gereken maçta zorlu bir atmosfer bekleniyor

Gimenez, FC Porto'daki takım arkadaşlarını De Kuip'te kendilerine karşı olacak bir tribün atmosferi beklediği konusunda uyardı ve ekledi: "Çok olgun ve akıllı davranmalı, sahada yapmamız gerekeni yapmalıyız."

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Maça Pepe, Andre Silva ve Borja Sainz'in gerisinde yedek kulübesinde başlaması beklenen Gimenez, Francesco Farioli'nin takımının Rotterdam'da kritik bir Avrupa galibiyeti arayışında belirleyici bir rol oynayabilir.