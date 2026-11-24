Senegal Milli Takımı'nın kaptanı Sadio Mane, ülkesinin 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu onaylayan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararını kutladı. Senegalli taraftarlara teşekkür mesajı gönderen Mane, Fas'a ve Atlas Aslanları'nın oyuncularına duyduğu saygıyı da vurguladı.

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Spor Tahkim Mahkemesi, bugün salı günü Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu kararına karşı yaptığı itirazı kabul etti ve Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde çekilme nedeniyle mağlup sayan kararı iptal etti. Mahkeme, Disiplin Kurulu'nun kararını yeniden yürürlüğe koyarak maçın Senegal'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandığını onayladı.

Kararın açıklanmasının ardından sevincini dile getirmekte gecikmeyen Mane, ilk olarak uzun süren tartışmalar ve hukuki süreç boyunca verdikleri destek için ülke içindeki ve dünyanın dört bir yanındaki Senegalli taraftarlara teşekkür etti.

Mane, Instagram'dan paylaştığı mesajda şunları söyledi: "İlk maçtan bu kararın açıklanmasına kadar bize destek oldunuz. Güveniniz, en zor anlarda bize güç verdi."

Senegalli yıldız ayrıca milli takımdaki arkadaşlarını övdü ve ülke tarihindeki ikinci kıta yıldızına ulaşmak için gösterdikleri çaba ile fedakârlıkları takdir etti. Mane, teknik ekibi ve turnuva boyunca milli takımın yolculuğuna katkı sağlayan herkesi de selamladı.

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Fas'a mesaj

Spor mahkemesinin kararını kutlamasına rağmen Mane, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinden bu yana iki taraf arasında yaşanan gerginlik ve ardından spor kurumları önünde yürütülen süreçlerin gölgesinde, Fas'a ve Atlas Aslanları'nın oyuncularına yatıştırıcı ve saygı dolu bir mesaj göndermeyi tercih etti.

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Mane, "Senegal ve Fas iki kardeş halktır. Futbolun bizi birbirimize yakınlaştırmaya devam etmesini umuyorum" dedi.

Mane ayrıca Fas Milli Takımı'nın turnuvadaki performansını övdü ve takıma ve oyuncularına önümüzdeki süreçte başarılar diledi.

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Mesajının sonunda şampiyonluk sevincini tüm yurttaşlarıyla paylaşmaya özen gösteren Senegal kaptanı, şöyle konuştu: "Tüm Senegallilere tebrikler. Bu zafer aynı zamanda sizin de zaferiniz."

Senegalli yıldızlar CAS kararını kutluyor

Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını kutlayan tek isim Mane değildi. Senegal Milli Takımı'nın birçok oyuncusu, kararın açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesapları üzerinden sevincini dile getirdi.

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En dikkat çeken tepkilerden biri Kalidou Koulibaly'den geldi. Koulibaly, Senegal Futbol Federasyonu'nun hesabından net bir mesaj taşıyan bir görseli yeniden paylaştı: "Hâlâ Afrika şampiyonuyuz."

Instagram

Görselde milli takımın Fas'taki şampiyonluk kutlamalarından kareler ile Senegal'in iki kıta şampiyonluğunu simgeleyen iki yıldız yer aldı. Koulibaly ayrıca "Welcome back home" yazarak mesajına kalpler ve yıldızlar ekledi.

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Pape Sarr ise alaycı bir dil tercih etti. Afrika Uluslar Kupası ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Sarr, üçüncü yıldızın sayılıp sayılmayacağına gönderme yaparak bir dizi emojiyle birlikte "So ⭐⭐⭐ now or not" notunu düştü.

Instagram

Habib Diarra da madalyası ve kıta kupasıyla görüntülendiği bir kutlama fotoğrafı paylaştı. El Hadji Malick Diouf ise kutlamasını ülkesinin renkleriyle yaptı. Senegal bayrağını iki yıldızla birlikte paylaşan Diouf, gönderisine çok sayıda emoji ekledi.

instagram

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Böylece Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı, turnuvada yaşanan en tartışmalı davalardan birinin sonunda 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden Senegal'in kupa dolabına taşıdı. Mane ise zaferi kutlarken Fas tarafına uzlaştırıcı bir mesaj göndermeyi tercih etti.