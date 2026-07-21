İspanyol Marc Cucurella, ülkesinin milli takımının başkent Madrid sokaklarında iki milyon taraftarın önünde kutladığı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu sırasında ünlü bir Arjantin şarkısı seçmesiyle Arjantin'de büyük bir öfke dalgası yarattı. Arjantinliler bu adımı doğrudan bir provokasyon ve finaldeki acı yenilgileriyle alay olarak değerlendirdi.

Ünlü spor kanalı "TyC Sports", Cucurella'nın Arjantinli şarkıcılar Duki ve Bizarrap'a ait "Malbec" şarkısını seçmesinin kasıtlı bir alay ve küçümseme niteliği taşıdığını, özellikle şarkı sözlerinin şu kutlama ifadelerini içerdiğini belirtti: "Şehre geldim ve beni bir lider gibi karşıladılar, popülerliğim günden güne arttı ve bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bugün kutluyoruz, takımım şampiyon oldu, kutlamanın içinde ve dışında sokakta sesim duyulabilir."

Dün Madrid sokaklarına iki milyon kişi dünyanın yeni şampiyonlarını karşılamak için çıktı. Devasa kutlamalar, oyuncuların ünlü Cibeles sahnesinde boy göstermesiyle taçlandırıldı ve 26 oyuncu, coşkulu taraftar tezahüratları arasında sahneye teker teker çıktı. Ancak Cucurella'nın tam da bu anda bir Arjantin şarkısı seçmesi geniş çaplı bir tartışma yarattı.

Provokasyon yalnızca şarkıyla sınırlı kalmadı; İspanya Milli Takımı'nın otobüsüne atılan bir pankarta kadar uzandı. Pankart, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile İspanyol Barcelona yıldızı Gavi arasında bir kavgaya davet ediyordu; bu, iki takım arasındaki final maçının sonunda yaşanan gerginliğe açık bir göndermeydi.

Arjantin sosyal medya platformlarında öfkeli tepkiler tırmandı. Birçok kişi, Arjantin'e karşı kazanılan zaferin kutlanmasında bir Arjantin şarkısının kullanılmasını kasıtlı bir hakaret ve sportmenlik ruhundan yoksunluk olarak değerlendirirken, başkaları oyuncuların uygun gördükleri şekilde kutlama yapma hakkını savundu.

İspanya'nın, kızışan bir finalde uzatmalarda Arjantin'i tek golle mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatmak gerekir. İki takım oyuncuları arasında bariz gerginliklere sahne olan bu final, turnuva sona erdikten sonra bile provokasyonların sürmesini açıklıyor.