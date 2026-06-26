48 takımın katıldığı yeni Dünya Kupası sistemi, üçüncü sırayı alan en iyi takımların eleme hesaplamaları söz konusu olduğunda gerçek bir bilmeceye dönüşmüş görünüyor; bu karmaşık hesaplamalar, sahadaki oyuncuların kafalarını bile karıştırıyor.

İsveç milli takımının yıldızı ve Newcastle United'ın forveti Anthony Elanga, Japonya'ya karşı (1-1) beraberlik golünü attıktan sonra, ülkesine 6. gruptaki üçüncü sırayı ve resmi olarak son 32 turuna geçiş biletini garantiledi. oyuncu bu golün değerinin tam olarak farkında değilmiş gibi göründü ve maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz acı ve hayal kırıklığıyla dizlerinin üzerine çöktü; İsveç’in Dünya Kupası serüveninin tamamen sona erdiğini düşünerek inanamayan bir şekilde başını sallamaya devam etti.

Maçın ardından Elanga, ESPN sitesinin aktardığına göre İsveç basınına bu kafa karışıklığını itiraf ederek şöyle dedi: “Bir puanın tur atlamak için yeterli olacağını bilmiyordum. Sahada sadece bağırıyordum ve ‘Hadi, daha fazlasını yapabiliriz ve bir gol daha atabiliriz’ diyordum.”

İsveçli yıldız gülerek o anı şöyle açıkladı: “Sonunda turu geçtiğimiz için çok mutluyum, ancak maçın bitiş düdüğü çaldığında bunu bilmiyordum. Sanırım teknik ekip üyeleri, özellikle de yardımcı antrenör Sebastian Larsson, bana sonucu söylemek için bana bağırmaya çalışıyorlardı.”

Bu gol, Ilanga’nın bu Dünya Kupası’ndaki gol sayısını ikiye çıkardı ve İsveç’e, yedi puanla lider Hollanda ve beş puanla ikinci sırada yer alan Japonya’nın ardından dördüncü puanını kazandırdı. Bu durum, teknik direktör Graham Potter’ın basın toplantısında oyuncusunun tepkisi sorulduğunda esprili bir şekilde şu yorumu yapmasına neden oldu: "Durum onun için bundan daha net olamazdı, bu yüzden belli ki tamamen başka bir şey düşünüyordu! Tanrı onu korusun, bu tür anlarda onu çok seviyorum, ama tanrım, kafasından ne geçiyordu acaba?"

Bu komik durum, eleme başarısını kutlayan milli takım arkadaşlarının da dikkatinden kaçmadı; forvet Alexander Isak, aralarında geçenleri şöyle anlattı: “Ona gidip hesaplamaları gerçekten anlamadığını sordum ve ne yazık ki durum aynen öyleydi. Bu yüzden orada onu azarladım ve küçük bir ders verdim. Sonunda çok hayal kırıklığına uğramıştı ve şimdi bunun nedenini anladım.”

Kaptan Viktor Lindelöf ise takım arkadaşıyla dalga geçmeyi tercih ederek, teknik açıklama sırasında belki de uykuya dalmış olabileceğini ima etti. Alaycı bir şekilde şöyle dedi: “O hissi çok iyi bilirim. Bazen takım toplantılarında uykuya dalmak çok kolay olur. Muhtemelen Elanga o sırada uyanık değildi.”