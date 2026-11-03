Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Napoli ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takımından en üst düzeyde kararlılık göstermesini istedi. Portekiz devi, ligindeki üstünlüğüne rağmen Avrupa’da hâlâ ilk puanlarını arıyor. Bu nedenle Napoli ile oynayacağı “satranç maçı”, Avrupa serüveninde dönüm noktası niteliği taşıyor.

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Farioli, Napoli'nin köklü geçmişinden çekinmiyor

Porto, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki kritik maçta Napoli'yi ağırlamaya hazırlanırken Farioli, karşılaşmanın net bir favorisi olmadığını söyledi. Porto'yu kendi liginde durdurulması güç bir takıma dönüştüren İtalyan teknik direktör, Massimiliano Allegri yönetiminde Avrupa'nın müdavimlerinden biri hâline gelen rakiplerinin gücünü kabul etti. Napoli bazı oyuncularının fiziksel durumuna ilişkin soru işaretleriyle gelecek olsa da Farioli, İtalyan ekibinin bireysel kalitesinin Estadio do Dragao'da oyuncularının tam konsantrasyon göstermesini gerektiren bir tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

Farioli, TuttoMercatoWeb'in aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Böyle bir maçta favorilerden söz etmek zor. Napoli, bazı eksiklerine rağmen kaliteli, güçlü ve rekabetçi bir takım. Ama biz de öyleyiz. Son yıllarda iki kez İtalya şampiyonluğu kazandılar. Biz de fırsatlarımızı değerlendirerek harika bir maç çıkarmak istiyoruz. Sahaya büyük bir kararlılıkla çıkmak istiyoruz.”

“Sakatlıklara gelince, ilk 11'lerinde kimlerin yer alabileceğini anlamaya çalıştık ve hazır olacağız. Ancak onların dizilişinden çok kendi dizilişimize odaklandık. Bizim de eksiklerimiz var ve uygun çözümler bulmamız gerekiyor. Bu bir satranç maçı olacak; bir taş hareket ettiğinde gerekli ayarlamaları yapmak gerekecek.

İtalyan kökleri ve Allegri'nin etkisi

Avrupa futbolunun en çok takdir gören genç teknik direktörlerinden biri olan Farioli, ülkesine ses getiren dönüşünden önce Türkiye, Fransa ve Portekiz'de başarıya ulaşarak alışılmışın dışında bir kariyer yolu izledi. Yurt dışındaki itibarı yükselse de İtalyan futbolunun ilkeleriyle yakın bağını koruyor. Farioli, mesleki gelişiminde Allegri'yi başlıca etkilerden biri olarak gösterdi. İtalya'daki teknik direktör havuzunun zenginliğini överken hem deneyimli isimlere hem de futbolun taktiksel sınırlarını zorlamayı sürdüren yükselen isimlere dikkat çekti.

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“Birçok ülkeye gitme, altı ya da yedi yıl önce bana başlama fırsatı veren ve yakın geçmişte Avrupa'da üst düzey deneyimler yaşamamı sağlayan kulüpler bulma şansına sahip oldum. Geçen yıl kazandık; bu, oyuncular ve teknik direktörler için önemli. Henüz sahip olamadıklarımı değerlendirmektense bugüne kadarki deneyimlerime, bana bu fırsatı verenlere büyük bir minnettarlık duyarak bakıyorum,” diye açıkladı.

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“İtalya'da şimdiden pek çok yeni isim var. Deneyimli isimlerin hepsi de İtalyan futboluna çok şey katmış ve katmaya devam eden, büyük kaliteye ve deneyime sahip teknik direktörler. Arkadaşım Alvini gibi binlerce örnek var. Birbirimizden birkaç kilometre uzakta yaşıyoruz. Serie A'ya geç gelmesine rağmen çok iyi iş çıkarıyor ve herkesi şaşırtıyor. Bir de bizim gibi Toskanalı olan ve İtalyan futbolunun en önemli referans isimlerinden birini temsil eden Allegri gibi başka deneyimli teknik direktörler var.”

Napoli'nin xG istatistiklerine ilişkin değerlendirme

Farioli, Napoli'nin temel performans verilerini de analiz ederek son sonuçlarının sahadaki performansının kalitesini tam olarak yansıtmayabileceğini belirtti. Beklenen gol (xG) verilerine işaret eden Farioli, İtalyan ekibinin Avrupa'nın hücumda en fazla pozisyon üreten takımlarından biri olmaya devam ettiğini savundu.

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Porto teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “xG'ye baktığınızda Napoli'nin hücum üretkenliğinin yüksek seviyede olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla pozisyon hazırlayan bir takım ama bazı sonuçlar performanslarını yansıtmadı. Şampiyonlar Ligi'nde bizim de başımıza geldi. Futbol böyle. Önemli olan performans; sonucun nihai hükmü verdiğini de biliyoruz.”

Porto'nun oyun anlayışı ve puan arayışı

Farioli, Porto'nun başında çıktığı 60 maç boyunca takıma kazandırdığı kimliği bu karşılaşmada da korumakta kararlı. Temkinli bir yaklaşım benimseyecekleri fikrini reddeden teknik direktör, takımının önde baskıya dayalı oyununu sürdüreceğini ve kontrollü topa sahip olmaya odaklanacağını söyledi.

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Farioli sözlerini şöyle tamamladı: “Hedefim hücuma çıkıp gol atmak. Burada 60 maça çıktım; geliştik, topu ileri taşıyoruz ve geriden oyun kuruyoruz. Yarın da doğru şekilde baskı yaparak her zamanki Porto olacağız. Farkı denge yaratacak; maçın kritik anlarında doğru tercihi yapmak gerekiyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde puan toplamaya başlamak için iyi oynamak istiyoruz. Bunu evimizde yapmak da bize ekstra enerji ortaya koyma fırsatı veriyor.”