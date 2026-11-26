Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç maç kaybetmemiş ve kusursuz bir performansla puan tablosunun zirvesinde otursa da rakamların dili son sözü söyledi ve herkesi şaşırttı.

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Simülasyon sistemlerinin hesapları ne itibarı ne de tarihi tanır; yalnızca performansı ve olasılıkları dikkate alır. Bu hesaplar da Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yarışında Barcelona'yı ezeli rakibinin üzerinde bir konuma yerleştirdi.

Barcelona'nın Sabah karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyet yalnızca üç puandan ibaret değildi; aynı zamanda son 16 turuna doğrudan yükselme yolunda dev bir adımdı. Bu galibiyetle Katalan ekibi ilk dört sıraya yükseldi ve karmaşık hesaplara girmeden tur biletini almaya daha da yaklaştı.

Ancak asıl sürpriz, dünyaca ünlü istatistik ağı "Opta" tarafından yapılan tahminlerden geldi. Bu tahminler Barcelona'yı kupanın en güçlü üç adayı arasına koyarak, kusursuz bir karneye sahip olan Real Madrid'in önüne yerleştirdi.

İstatistik ağının en son simülasyonuna göre Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali %12,58. Bu oranla adaylar listesinde üçüncü sırada yer alan Katalan ekibinin önünde yalnızca %18,60 ile lider Arsenal ve %16,29 ile ikinci sıradaki Bayern Münih bulunuyor.

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Sanal sıralama tablosuna göre Barcelona'nın hemen arkasında %12,37 ile Paris Saint-Germain, ardından %10,69 ile beşinci sırada Real Madrid geliyor (tablo burada).

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Bu fark küçük görünse de büyük bir anlam taşıyor. Real Madrid ilk beş maçının tamamını kazandı ve 15 puanla, Barcelona'nın tam üç puan önünde zirvede bulunuyor. Buna rağmen süper bilgisayar, kupayı kaldırma konusunda Blaugrana'nın şansını Real Madrid'inkinden daha yüksek görüyor.

Tahminler, teknik direktör Hans Flick yönetimindeki Barcelona kampında büyük bir iyimserliğe işaret ediyor. Takımın lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlayarak play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali %86,69.

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Süper bilgisayar ayrıca Barcelona'nın ilk aşamayı ortalama 17,44 puanla üçüncü sırada tamamlamasını bekliyor. Bu da kalan üç maç öncesinde son derece rahat bir senaryo anlamına geliyor.

Olumlu rakamlar bununla da sınırlı değil, eleme turlarına da uzanıyor. Barcelona'nın son 16 turuna kalma ihtimali %97,15 ile neredeyse kesin bir turu işaret ediyor. Çeyrek finale yükselme ihtimali %69,16, yarı finale çıkma ihtimali ise %42,08; bu oran, tüm Avrupa takımları arasındaki en yüksek oranlardan biri.

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Real Madrid ise bazı ince ayrıntılarda üstün olsa da en önemli savaşı kaybediyor. Eflatun-beyazlıların lig aşamasını ilk sekizde bitirme ihtimali %99,62 ile Barcelona'nınkinden yüksek; çeyrek finale yükselme ihtimali de %69,95 ile Blaugrana'nın az farkla önünde. Ancak söz konusu yarı final ve şampiyonluk olduğunda üstünlük yeniden Barcelona'ya geçiyor: yarı finalde %42,08'e karşı %41,02, finalde ise %12,58'e karşı %10,69.

Yol hâlâ uzun ve tüm tahminler tek bir haftanın ardından değişebilir, çünkü futbolda sabitler yoktur. Ancak şu an yaşananlar, Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabeti yeniden alevlendirmeye ve Blaugrana taraftarlarına büyük bir iyimserlik aşılamaya yetiyor. Real Madrid ise yapay zekâ karşısında kendini kanıtlama mücadelesiyle karşı karşıya kalıyor.