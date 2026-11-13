Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, teknik direktörün görevden alınmasının açıklanmasından saatler sonra Michael Carrick'e bir veda mesajı yayınlayarak İngiliz kulübün taraftarları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Taktiksel tercihler konusunda iki taraf arasında daha önce yaşanan anlaşmazlıkları yeniden gündeme getiren bu adım, oyuncunun takımın içinde bulunduğu krize ilişkin tutumuyla ilgili soru işaretleri doğurdu.

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Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Fernandes "Instagram" hesabından Carrick ile birlikte verdiği bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafa şu kısa mesajı ekledi: "Her şey için teşekkürler hocam".

Ancak paylaşım, mesajın zamanlamasını eleştiren ve takım kaptanının sezon boyunca kendisinden beklenen seviyeyi gösteremediğini, özellikle sonuçların ve performansın gerilemesi sebebiyle, düşünen bir kısım Manchester United taraftarının eleştirilerine maruz kaldı.

Paylaşım bir öfkeli yorum dalgasıyla karşılaştı; bir taraftar Portekizli oyuncunun bu davranışını "küstahlık" olarak nitelendirirken, bir diğeri oyuncunun sezon boyunca gösterdiği seviyeyi eleştirdi ve takımın ortaya koyduğu performansın ardından teknik direktöre teşekkür edecek bir konumda olmadığını belirtti.

Bazı takipçiler de Fernandes'in mesajının zamanlamasını sorguladı ve kulübün sportif bir kriz yaşarken ve teknik ekip düzeyinde yeni bir aşamaya hazırlanırken mesajın uygun olmayan bir zamanda geldiğini düşündü.

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Manchester United kaptanının geçen ay Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan ağır yenilginin ardından Carrick'in benimsediği taktiksel yaklaşıma açıkça eleştiriler yöneltmesi gibi daha önceki tutumları nedeniyle eleştirilerin dozu arttı.

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Fernandes, hücum baskısının yokluğunu eleştirdi ve rakiplerin önünde büyük boşluklar bırakmanın onlara maçlar boyunca güven kazanma ve kendi oyun stillerini dayatma fırsatı verdiğini değerlendirdi.

Portekizli orta saha oyuncusu "TNT Sports" ağına yaptığı açıklamalarda, bireysel baskıya başvurmama kararının teknik ekibe ait olduğunu söyledi ve rakip takımların önlerinde bulunan boşluklardan faydalandığını belirtti.

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Teknik direktörün sorumluluğu sorulduğunda ise, taktiksel stili belirlemenin kendi görev alanı olmadığını açıkladı, ancak baskı altında daha fazla cesaret göstermenin ve rakiplere yüksek baskı uygulama riskini almanın gerekliliğinin altını çizdi.

"The Sun" gazetesine göre, Carrick'in yaptığı taktiksel değişikliklere çekincelerini belirten tek oyuncu Fernandes değildi; gazete, soyunma odasındaki bazı tecrübeli oyuncuların yeni yaklaşımdan memnun olmadığını ve teknik direktörün geçen sezonki geçici görev döneminde benimsediği sisteme dönmeyi tercih ettiğini belirtti; bu da oyuncular ile teknik ekip arasındaki ilişkinin mahiyeti etrafındaki tartışmayı daha da artırdı.

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Bu gelişmeler, Manchester United'ın, takımı Premier Lig'de küme düşme bölgesine iten bir sonuç krizinin ortasında Carrick'ten vazgeçme kararının ardından geldi; bu süreç Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevini üstlenmeye hazırlanmasıyla aynı zamana denk geldi.