Kushner, Infantino'yu devirdi mi? FIFA başkanı kritik toplantı öncesi Trump'tan koruma istedi

Amerikan basın raporları, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun, istifasını talep eden eleştirilerin tırmanması karşısında görevini korumak için Başkan Donald Trump yönetiminin desteğini almaya çalıştığını ortaya koydu.

"Washington Post" gazetesine göre, Infantino'nun Pazartesi sabahı ABD Doğu saatiyle dokuzdan sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon üzerinden özel görüşmeler yapması planlanıyor.

Gazete şunları belirtti: "Infantino, futbolun Amerikan yumuşak gücünün bir aracı olarak rolünü Bakan Rubio ile tartışmak istiyor, ancak asıl amaç sadece kendi görevini korumak." FIFA ya da ABD Dışişleri Bakanlığı ise gazetenin talebine yanıt olarak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump'a ulaşmak için başarısız girişimler

Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun geçtiğimiz Cuma gününden beri Başkan Trump'a defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını aktardı. Bu girişimler, futbolun ticari varlıklarının bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına satmaya yönelik tartışmalı planının çökmesinin ardından geldi.

"Washington Post", Infantino'nun yayın, sponsorluk, lisanslama ve bilet satış haklarını "FIFA Forward Enterprise" adlı yeni bir bağlı şirkette ayırma planının ayrıntılarını daha önce özel olarak yayımlamıştı.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Josh Kushner'e ait "Thrive Capital" şirketinin, projenin %20'sini 4 milyar dolardan fazla bir bedel karşılığında satın alması öngörülüyordu.

İç isyan ve küresel öfke

İlk olarak İngiliz "The Times" gazetesinin ortaya çıkardığı plan, dünya futbol camiasında geniş çaplı bir öfke dalgası yarattı. Yetkililer planı yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini doğruladı.

FIFA'nın kendi içinde ise Infantino'nun liderliğine karşı açık bir isyan patlak verdi. Federasyon yetkililerinden biri gazeteye, kendisini görevden almaya yönelik ve "Canavarı Yok Etme Projesi" adı verilen bir girişim olduğunu söyledi.

FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour ise Cuma günü "Associated Press" ajansına yaptığı açıklamada, Infantino'nun davranışları nedeniyle "aldatılmış" hissettiğini belirtti ve gizli müzakerelerden haberdar olmadığını vurguladı.

2030 Dünya Kupası'nı boykot tehdidi

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın geçtiğimiz 30 Temmuz'da, İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenmesi planlanan 2030 Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm "FIFA" müsabakalarını boykot etme kararını oy birliğiyle almasının ardından kriz daha da tırmandı.

Bu karar, turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkenin boykot edilmesi gibi eşi görülmemiş bir senaryonun kapısını aralarken, Real Madrid forması giyen Fransız Kylian Mbappé ile Barcelona'nın yetenekli oyuncusu İspanyol Lamine Yamal gibi öne çıkan yıldızların yer almaması ihtimalini de gündeme getiriyor.