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Kurtarma teklifini reddetti: Öne çıkan aday Crystal Palace'ın planlarını altüst ederken Manchester United fırsatını bekliyor

M. Carrick
P. Sage
T. Frank
S. Dyche
E. Howe
M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
İngiltere
Fransa
Danimarka

Londra'da kapalı bir kapı

Crystal Palace, takımın gidişatını düzeltme çabalarında yeni bir darbe aldı. Eddie Howe'un teknik direktörlük görevini üstlenme teklifini reddetmesinin ardından, Fransız Pierre Sage'nin yerine geçmesi için öne sürülen en önemli isimlerden biri de devre dışı kaldı. Bu gelişme, takımın sonuçlarının gerilemesi ve lig puan cetvelinde son sırada yer alması gölgesinde yaşandı.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Crystal Palace uluslararası ara döneminde Sage'nin hizmetlerinden vazgeçmeye hazırlanıyor ve görevi üstlenecek isim için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bunların başında Tottenham ve Brentford'un eski teknik direktörü Thomas Frank ile Sean Dyche geliyor.

Öte yandan İngiliz "The Sun" gazetesi, Eddie Howe'un, antrenörlüğe dönmeye hazır olmasına rağmen Londra kulübünden gelen son teklifi reddettiğini ortaya koydu. Howe, teknik ekibinin başında geçirdiği beş yılın ardından geçen temmuz ayında Newcastle United'dan ayrılmıştı.

48 yaşındaki İngiliz teknik direktörün adı Manchester United ile de anılmıştı; zira kulüp yönetiminin Michael Carrick'i değiştirmeye karar vermesi halinde göreve getirilmesi muhtemel isimlerden biri olarak görülüyor.

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