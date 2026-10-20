Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın saflarını vuran sakatlık krizinde çözüm işaretleri belirmeye başladı. Kulübün tıbbi ekibinin başkanı Portekizli Carlos Miguel, 8 oyuncuyu kademeli olarak takımla antrenmanlara döndürmeyi hedefleyen bir tedavi ve rehabilitasyon planı hazırladı. Bu adım, sezonun önümüzdeki döneminde takıma güçlü bir moral desteği sağlayabilir.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi, Miguel'in oyuncuların kulüp kliniğine geliş zamanları için belirli bir program hazırladığını aktardı. Buna göre Fransız Kingsley Coman ve Mohamed Simakan, Abdulrahman Ghareeb ve Nader Al Sharari ile birlikte, takımla antrenmanlara beklenen dönüşleri öncesinde yoğun tedavi seanslarından geçiyor.

Buna karşılık Rakan Al Ghamdi, Mohammed Maran, Raghed Najjar ve Mubarak Al Buaynain, kulübün tıbbi ekibinin gözetiminde, önceden belirlenen takvimlere uygun olarak tedavi ve rehabilitasyon programlarını sürdürüyor.

Coman arka adale sakatlığı yaşıyor ve Suudi Roshn Ligi'nin önümüzdeki haftası başlamadan önce antrenmanlara dönmesi bekleniyor. Simakan ise ayak ekleminden geçirdiği sakatlığın ardından koşuya yeniden başlamaya yaklaşıyor. Abdulrahman Ghareeb ise aynı eklemde yaşadığı güçlü bir berelenmeden kurtulmak için rehabilitasyon programını sürdürüyor.

Nader Al Sharari'nin ise arka adalesinde geçirdiği sakatlığın iyileşmesinin ardından, iki ila üç hafta arasında değişen bir sürenin sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan Rakan Al Ghamdi ve Mohammed Maran, sezon başında yaşadıkları arka adale sakatlıklarının iyileşme sürecinde iyi bir mesafe kat etti. Kaleciler Raghed Najjar ve Mubarak Al Buaynain ise geçen sezon yaşadıkları ön çapraz bağ kopması sakatlığının ardından rehabilitasyon programlarının son aşamasından geçiyor.

Bu gelişmeler, Al Nassr'ın Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftası kapsamında salı akşamı Al Awwal Park Stadı'nda Neom ile karşılaşmaya hazırlandığı bir dönemde yaşanıyor. Sakat oyuncuların fiziksel durumlarındaki son gelişmeler ve önümüzdeki maçlarda takıma destek vermek üzere dönüş ihtimalleri merakla bekleniyor.



