Manchester United, teknik direktör üzerindeki baskıların artması nedeniyle, Michael Carrick'i aceleyle görevden alıp yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine, Carrick önderliğindeki mevcut teknik ekibi takviye etme seçeneğini değerlendiriyor.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, Bayern Münih'in yardımcı antrenörü Aaron Danks, Carrick'e ek destek sağlamak amacıyla Manchester United'ın teknik ekibine katılması gündeme gelen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise ikilinin Middlesbrough'da birlikte çalıştıkları dönemden gelen tanışıklıkları.

Danks'in adı daha önce geçtiğimiz yaz da Manchester United'a katılma ihtimaliyle anılmıştı; ancak teknik direktör Vincent Kompany'nin teknik ekibi içinde Bayern Münih'te kalmaya devam etmişti.

Fakat Alman kulübünden ayrılma ihtimali şu an için uzak görünüyor. Zira Alman gazetesi "Abendzeitung", Bayern Münih yönetiminin ve Kompany'nin onun hizmetlerinden vazgeçmek istemediğini, İngiliz antrenörün kendisinin de takımdan ayrılmayı düşünmediğini ortaya koydu.

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Bu haberler, Kompany'nin sağlık sorunu nedeniyle görevinin başında olmadığı son haftalarda Danks'in Bayern Münih'in teknik sorumluluğunu geçici olarak üstlenmesinin ardından geldi. Danks, beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde ederek takımı başarıyla yönetti.

Kompany'nin, uluslararası ara sona erdikten sonra 20 Kasım'da oynanacak Köln karşılaşmasında yedek kulübesine dönmesi bekleniyor. Böylece Danks da Belçikalı teknik direktörün yardımcısı olarak alıştığı rolüne geri dönecek.

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Manchester United, Carrick yönetiminde zor bir dönem geçiriyor. Takım, Premier Lig'de on sekizinci sıraya geriledi ve ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet elde etti. Bu durum, kulüp yönetimini teknik ekibin geleceğini tartışmaya itti.

Carrick, Ocak 2026'da takımı geçici olarak çalıştırmaya başlamış, ardından kulüp yönetimini teknik projeyi yönetebileceğine ikna ederek görevi kalıcı olarak elde etmişti. Ancak son sonuçlar, geleceğini yeniden şüphe dairesine soktu.

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Raporlara göre Manchester United yönetimi, takımın geleceğine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendiriyor. Bunların arasında teknik liderlikte tümüyle bir değişiklik yapmak yerine, Carrick'in devam etmesi ve teknik ekibinin güçlendirilmesi de yer alıyor.

Florian Zahn, kulüpte geçirdiği 7 yılın ardından ayrılıyor

İlgili bir gelişmede, Bayern Münih, kulübün genç futbol takımlarının kadrolarına yönelik gözlem ve planlama bölümünün başkanı Florian Zahn ile karşılıklı anlaşmaya vardığını ve Bavyera kulübünün sistemi içinde geçirdiği yaklaşık yedi yılın ardından iki taraf arasındaki iş birliğini sona erdirdiğini duyurdu.

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Bayern Münih, resmi açıklamasında, 2019 yazında Chelsea'den gelerek kulübün akademisine katılmasından bu yana yetenek gözlemciliği ve genç takım kadrolarının planlaması sorumluluğunu üstlenen Zahn ile taraflar arasında yapılan olumlu görüşmelerin ardından kararın alındığını belirtti.

Bayern Münih'in spor direktörü Christoph Freund şunları söyledi: "Florian ve ekibi, geçtiğimiz yıllarda profesyonel futbola ulaşmayı başaran ya da bu adımı atmanın eşiğine gelen birçok yetenekli oyuncu keşfetti. Çalışması için kendisine teşekkür etmek ve gelecekte başarılar dilemek isteriz."

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Zahn ise şunları ifade etti: "Bayern Münih bana yerli ve uluslararası yetenekleri kazanma ve geliştirme sürecine aktif olarak katılma fırsatı verdi. Kalbimde özel bir yere sahip olan bu kulübün içinde böyle bir fırsat elde etmem benim için çok şey ifade ediyor ve beni gurur ve minnetle dolduruyor."

Şunları ekledi: "Kulüpte geçirdiğim yedi yılın ardından, kişisel ve mesleki gelişimime devam etmek için zamanın geldiğini hissediyorum."

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Zahn'ın ayrılığı, Bayern Münih'in gözlem biriminde yaşanan daha geniş çaplı değişikliklerin bir parçası olarak geliyor. Kulüp daha önce de gözlem bölümü başkanı Nils Schmadtke ile ilişkisinin sona erdiğini açıklamış, Schmadtke'nin 31 Ocak 2027'de görevinden ayrılacağı belirtilmişti.

Zahn, 2019 yazında Chelsea'den gelerek Bayern Münih akademisine katılmış ve görev süresi boyunca profesyonel futbola ulaşmayı başaran birçok yeteneğin keşfedilmesine ve kazanılmasına katkıda bulunmuştu. Ayrıca kulüp içinde daha üst seviyelere geçmeleri için başka oyuncuları da hazırlamıştı.