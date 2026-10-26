Konuşmasına gerek yoktu; Instagram'da atılan tek bir beğeni, Old Trafford'un duvarları arasında yeni bir isyanı ateşlemeye yetti. Manchester United'ın en kötü günlerini yaşadığı bir dönemde kaptanı Bruno Fernandes, kendi yöntemiyle, hem gizemli hem de dolaysız bir mesajla cevap vermeyi seçti; mesajın başlığı ise şuydu: "İnsanların sadakatini istismar etmek".

Bournemouth'a Rüyalar Tiyatrosu'nda 3-0'lık ağır bir yenilgiyle sonuçlanan felakette kullanılmayan yedek olan Bruno (32), sadık insanların baskı altında kaldıklarında ilgilerini kaybedene kadar nasıl bir kadere sürüklendiklerini anlatan gizemli bir paylaşımı beğendi.

Teknik direktör Michael Carrick, Fernandes'i ilk 11'in dışında bırakmak gibi cesur ve sürpriz bir karar almıştı; bu, Portekizli yıldızın 2020 yılında United'a katılmasından bu yana bir Premier Lig maçında yedek kulübesinde oturduğu yalnızca altıncı kez oldu.

Karar, Fernandes'in geçen hafta Como karşısında alınan 4-1'lik aşağılayıcı yenilginin ardından teknik direktörün taktiklerini açıkça eleştirmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. "The Sun"a göre birçok kişi bunu kaptan ile teknik direktör arasındaki açık bir çatışmanın başlangıcı olarak değerlendirdi.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

Köy ve kaya videosu: kasıtlı bir mesaj mı?

Video klibinde, omuzlarında, tepeden aşağı yuvarlanıp koca bir köyü yok edecek dev bir kayayı taşıyan devasa bir taş heykel görülüyordu. Adam kayayı tutmaya çalışırken, köyün binalarından birine istemeden zarar verdi; köy halkı da ona karşı dönüp saldırdı.

İşte o anda adam kayayı bırakıyor ve kaya yuvarlanarak köyü yerle bir ediyor.

Videonun üst kısmına çarpıcı bir cümle yazılmıştı: "Sadık bir insanı, ilgisini kaybedeceği noktaya kadar itme." Yoruma ise şöyle denmişti: "Her şeyi bir arada tutan kişi, genellikle kimsenin hatırını sormayı düşünmediği kişidir."

Takipçiler, Bruno'nun bu videoyu beğenmesinin tesadüf olmadığını, aksine kulüp yönetimine ve taraftarlara yönelik kasıtlı ve dolaysız bir mesaj olduğunu; yani geçtiğimiz yıllar boyunca takımı omuzlarında taşıyanın kendisi olduğunu anlatmak istediğini değerlendirdi.





111 gol ve Carrick için yaklaşan son

Fernandes'in, kulüpteki altı yılı boyunca Manchester United'ın en öne çıkan oyuncusu olduğu inkâr edilemez. 334 maçta 111 gol attı ve geçen sezon United'ı üçüncülükle bitiren performansının ardından Premier Lig'in en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ancak Old Trafford taraftarları artık dayanamaz hâle geldi; Bournemouth maçından sonra Carrick'e yönelik öfkelerini açıkça ortaya koydular; o sahadan çıkarken aleyhine tezahüratta bulundular ve oyunculara yönelik gür bir ıslık tufanı kopardılar.

Carrick'in Old Trafford'daki günleri sayılı hâle geldi; raporlar, görevden alınmasının eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Eddie Howe ismi, halefi olmaya aday en önemli adaylar arasında yer alırken, Bruno Fernandes'in tek bir "beğeni"yle "yüzleşmeye hazır" olduğunu ilan ettiği görülüyor.



