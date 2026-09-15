Bild gazetesinin haberine göre, spor şefi Rouven Schröder’in boş durumdaki göreve yapılacak atama için kullanımına dört milyon euroluk bir bütçe verildi. Buna göre Taylar, yeni bir teknik direktör göreve getirilirken gerekebilecek bir bonservis bedelinden çekinmeyecek.

Böyle bir bedel, örneğin Sparta Prag’dan Brian Priske için söz konusu olabilir. Danimarka gazetesi Tipsbladet’in aktardığı bilgilere göre, Gladbach’ın listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. 49 yaşındaki Danimarkalının Çekya’nın üst düzey kulübündeki sözleşme süresine dair daha ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Bild gazetesinin haberine göre Priske’nin yanı sıra Alexander Blessin (son olarak St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC) ve Steffen Baumgart (Union Berlin) da Gladbach’ın listesinde yer alıyor. Bu liste üzerinde Schröder’in yanı sıra, temmuz ayından bu yana direktörlük bünyesindeki Scouting & Recruitment departmanında "teknik direktör scoutluğu" alanında görev yapan selefi Roland Virkus da çalışıyor. Son adayın göreve getirilmesi ise belli bir hassasiyet taşıyacaktır.

Steffen Baumgart en son nerede teknik direktörlük yaptı?

Baumgart, Berlin ve HSV’deki görevlerinden önce tam da Gladbach’ın ezeli rakibi 1. FC Köln’ü çalıştırmıştı. Bugün 54 yaşında olan teknik adam, ilk sezonunda Keçileri sansasyonel bir şekilde yedinci sıraya taşıdı ve bu da Conference League bileti anlamına geldi. Aralık 2023’te, taraftarlar arasında uzun süre sevilen teknik adam ile Köln’ün yolları, toplam 98 maçın ardından yaşanan sportif düşüş sürecinde ayrıldı.

Köln geçmişine rağmen Baumgart, aranan profile, yani tecrübeli ve geri darbelerle nasıl başa çıkacağını bilen bir teknik direktör profiline uyuyor. Ayrıca karar vericiler için onun Gladbach ile zaten yoğun şekilde ilgilenmiş olması ve önce oturup videolar izlemesinin gerekmemesi de önemli. Çünkü Taylar’da durum daha yalnızca üç maç haftası sonunda kritik hale gelmiş durumda.

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Gladbach Bundesliga puan durumunda kaçıncı sırada?

Sıfır puan ve 3:12’lik averajla Gladbach, Bundesliga’da 17. sırada yer alıyor; yalnızca hâlâ gol atamayan HSV daha kötü durumda (0:12). Geçen hafta sonu Borussia, SC Freiburg deplasmanında korkutucu bir performans sergilemiş (0:5) ve bu sonuç nihayetinde Polanski’nin sonunu getirmişti.

Geçen sezon Gerardo Seoane’nin görevden alınmasının ardından önce geçici olarak takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeni sezon başlamadan önce de zaten sorgulanıyordu. Teknik direktörlüğe terfi ettirilmesinin ardından 29 maçta yalnızca 1,10 puan ortalaması yakaladı.