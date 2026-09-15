Bild gazetesinin haberine göre, sportif direktör Rouven Schröder'in boş durumdaki pozisyonu doldurmak için dört milyon euro bütçesi bulunuyor. Buna göre Taylar, yeni bir teknik direktör göreve getirirken gerekebilecek bir bonservis bedelinden çekinmeyecek.

Böyle bir bedel örneğin Sparta Prag'dan Brian Priske için gerekli olabilir. Danimarka gazetesi Tipsbladet'in bilgisine göre, Gladbach'ın listesinin üst sıralarında yer alıyor. 49 yaşındaki Danimarkalının Çekya'nın önde gelen kulübüyle olan sözleşme süresine dair daha net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sky ve Rheinische Post'un ortak haberine göre, bu söylentilerde çok da gerçek payı yok. Görünüşe göre sıcak bir gündem maddesi değil.

Priske'nin dışında, Bild gazetesinin haberine göre Alexander Blessin (son olarak St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC) ve Steffen Baumgart (Union Berlin) da Gladbach'ın listesinde yer alıyor. Bu listeyi Schröder'in yanı sıra onun selefi Roland Virkus da değerlendiriyor. Virkus, temmuz ayından bu yana Scouting & Recruitment direktörlüğü bünyesinde "teknik direktör scoutluğu" alanında görev yapıyor. Son adayın göreve getirilmesi ise belli bir hassasiyet yaratır.

Steffen Baumgart son olarak hangi takımda teknik direktörlük yaptı?

Baumgart, Berlin ve HSV'deki görevlerinden önce, tam da Gladbach'ın ezeli rakibi 1. FC Köln'ü çalıştırmıştı. Bugün 54 yaşında olan teknik adam, ilk sezonunda Keçiler'i sansasyonel bir yedinciliğe taşıdı ve bu da Conference League bileti anlamına geliyordu. Taraftarların uzun süre sevdiği teknik adam ile Köln'ün yolları, Aralık 2023'te yaşanan sportif düşüşün ardından toplam 98 maç sonra ayrıldı.

Köln geçmişine rağmen Baumgart, tecrübesi olan ve geri adımlarla da başa çıkabilen bir teknik direktör profiline uyuyor. Ayrıca karar vericiler için, Gladbach'la zaten yoğun şekilde ilgilenmiş olması ve önce oturup videolar izlemesinin gerekmemesi de önemli. Çünkü Taylar'da yalnızca üç maç haftasının ardından durum kritik.

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Gladbach Bundesliga puan durumunda kaçıncı sırada?

Sıfır puan ve 3:12 gol averajıyla Gladbach, Bundesliga'da 17. sırada yer alıyor; sadece hâlâ gol atamayan HSV daha kötü durumda (0:12). Geçen hafta sonu Borussia, SC Freiburg deplasmanında korkutucu bir performans sergilemişti (0:5) ve bu sonuç sonunda Polanski'nin sonunu getirdi.

Gerardo Seoane'nin görevden alınmasının ardından geçen sezon önce geçici olarak görevi devralan 40 yaşındaki teknik adam, yeni sezon başlamadan önce de zaten sorgulanıyordu. Başantrenörlüğe yükseltilmesinin ardından 29 maçta yalnızca 1,10 puan ortalaması yakaladı.