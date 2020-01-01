Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler! Muslera ve Uğurcan ilk 5'te
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AA
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın beğeni toplayan performansı istatistiklerine de yansıdı.
Uruguaylı file bekçisi, Opta verilerine göre bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip olan ikinci kaleci oldu.
Yirmi kişilik listede zirveyi Liverpool’dan Alisson alırken, Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır da beşinci sırada kendisine yer buldu.
Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok’un da yer aldığı yirmi kişilik liste ve kurtarış yüzdeleri şu şekilde:
(*Not: Listede en az 900 dakika sahada kalan kaleciler yer almaktadır)
|KALECİ
|SÜRE
|KURTARIŞ %
|Alisson
|1645
|84.31
|Fernando Muslera
|1980
|80.00
|Wojciech Szczesny
|1620
|79.52
|Geronimo Rulli
|2070
|78.85
|Uğurcan Çakır
|1856
|77.55
|Predrag Rajkovic
|2250
|77.33
|Luigi Sepe
|1890
|77.31
|Thomas Strakosha
|2250
|77.23
|Hugo Lloris
|908
|77.19
|Yann Sommer
|1980
|76.85
|Marco Silvestri
|2160
|76.24
|Samir Handanovic
|1890
|75.68
|Alfred Gomis
|1620
|75.61
|Aitor Fernández
|2250
|75.51
|Edouard Mendy
|1980
|75.32
|Jan Oblak
|2226
|75.00
|Thibaut Courtois
|1980
|75.00
|Gautier Larsonneur
|2218
|74.80
|Mert Günok
|2070
|74.73
|Dean Henderson
|2340
|74.42