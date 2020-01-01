Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler! Muslera ve Uğurcan ilk 5'te

Fernando Muslera, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.

’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın beğeni toplayan performansı istatistiklerine de yansıdı.

Uruguaylı file bekçisi, Opta verilerine göre bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip olan ikinci kaleci oldu.

Yirmi kişilik listede zirveyi ’dan Alisson alırken, ’un genç kalecisi Uğurcan Çakır da beşinci sırada kendisine yer buldu.

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’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok’un da yer aldığı yirmi kişilik liste ve kurtarış yüzdeleri şu şekilde:

(*Not: Listede en az 900 dakika sahada kalan kaleciler yer almaktadır)