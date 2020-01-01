Süper Lig

Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler! Muslera ve Uğurcan ilk 5'te

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Fernando Muslera, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın beğeni toplayan performansı istatistiklerine de yansıdı.

Uruguaylı file bekçisi, Opta verilerine göre bu sezon Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip olan ikinci kaleci oldu.

Yirmi kişilik listede zirveyi Liverpool’dan Alisson alırken, Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır da beşinci sırada kendisine yer buldu.

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    Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Mert Günok’un da yer aldığı yirmi kişilik liste ve kurtarış yüzdeleri şu şekilde:

    (*Not: Listede en az 900 dakika sahada kalan kaleciler yer almaktadır)

    KALECİ SÜRE KURTARIŞ %
    Alisson 1645 84.31
    Fernando Muslera 1980 80.00
    Wojciech Szczesny 1620 79.52
    Geronimo Rulli 2070 78.85
    Uğurcan Çakır 1856 77.55
    Predrag Rajkovic 2250 77.33
    Luigi Sepe 1890 77.31
    Thomas Strakosha 2250 77.23
    Hugo Lloris 908 77.19
    Yann Sommer 1980 76.85
    Marco Silvestri 2160 76.24
    Samir Handanovic 1890 75.68
    Alfred Gomis 1620 75.61
    Aitor Fernández 2250 75.51
    Edouard Mendy 1980 75.32
    Jan Oblak 2226 75.00
    Thibaut Courtois 1980 75.00
    Gautier Larsonneur 2218 74.80
    Mert Günok 2070 74.73
    Dean Henderson 2340 74.42

     

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