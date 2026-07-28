The Guardian: "Fransa, uzun süredir beklenen eve dönüşte teknik direktörlük görevi için efsane Zidane'a yöneldi."

The Sun: "Zidane sonunda Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandı. Real Madrid'in eski teknik direktörü, futboldan uzak geçirdiği beş yılın ardından geri dönüyor ve Dünya Kupası yarı finalindeki elenişin ardından takımı yeniden inşa etmeye çalışacak."

The Telegraph: "Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak 'hayalindeki işe' geri dönüyor."

L'Équipe: "2006 Dünya Kupası finalinden yirmi yıl sonra Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın halefini tanıttı. (...) Zidane artık çevreyi ve rolü değiştiriyor ancak yarattığı heyecan ve hayranlık hız kesmeden sürüyor."

Le Figaro: "Bu o kadar uzun süredir konuşuluyordu ki artık resmiyet kazanan bu atama neredeyse doğal bir gelişme gibi görünüyor. Yine de adam öyle bir karizmaya sahip ki bu olay muazzam beklentilerle birlikte geliyor. Öyle ki Zidane, sadece kupalar kazanmayı değil, aynı zamanda maçları çekici bir oyun tarzıyla sonuçlandırmayı da sağlayacak kurtarıcı konumuna yükseltiliyor."

Le Parisien: "Artık hem Didier Deschamps'ın etkileyici mirasını sürdürmek hem de buna kendi damgasını vurmak ona kalmış durumda."

RMC Sport: "Son beş yılda ZZ göz önünden çekildi. Sabırla fırsatını bekledi ve düzenli olarak mitinglerde, yardım etkinliklerinde ya da oğullarını izlemek için statlarda görüldü. Şimdi ise sonunda o an geldi. Ve macera, 25 Eylül'de Türkiye'de oynanacak Nations League ilk hafta maçıyla başlıyor."

Zinedine Zidane "evine dönüyor"

Gazetta dello Sport: "Yıllardır beklenen bir atama sonunda resmiyet kazandı. Zidane, 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı; hedefi, bunu oyuncuyken başardığı gibi (2000 ve 1998) Avrupa Şampiyonası'nı ve Dünya Kupası'nı kazanmak."

OE24: "Zidane bombası resmileşti"

AS: "Zidane evine dönüyor. Büyük Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri reddettiği beş yıllık uzun ve bitmek bilmeyen bekleyiş, 2026 yılında sona erdi. (...) Kader, ne kadar cilveli olursa olsun, yeni görevindeki Fransa topraklarındaki ilk maçının İtalya'ya karşı olmasına karar verdi; yani aktif kariyerindeki son maçını oynadığı ve uzatmalardaki Dünya Kupası finalinde Materazzi'ye kafa attıktan sonra kırmızı kart görerek tamamladığı milli takıma karşı."

Sport: "Artık resmileşti. Fransa futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Real Madrid'den ayrılışının beş yıl ardından Zidane, bu salı günü itibarıyla Fransa Milli Takımı'nın dümenine geçiyor."





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