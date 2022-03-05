Kurt Zouma, Liverpool'a karşı oynarken Anfield'da "Kedilerin Hayatı Değerlidir" pankartı dalgalandı
İdil Erin Tetik
Getty Images
Kedisini tekmelediği görüntüler sosyal medyada olay olan Kurt Zouma'yı Cumartesi günü Anfield'da "Kedilerin Hayatı Değerlidir" pankartı karşıladı.
Kedisini teklemediği bir videonun ortaya çıkmasından bu yana Zouma, muhalif taraftarların düzenli hedefi haline geldi.
Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, West Ham United'ı konuk etti ve Anfield müdavimlerinin hedefinde Kurt Zouma vardı.
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Ne oldu?
Kurt Zouma, Liverpool mücadelesinde West Ham United için forma giyerken Anfield semalarında bir pankart dalgalandı.
Zouma'yı hedef alan pankartta "Kedilerin Hayatı Değerlidir" yazıyordu.
Zouma ceza aldı mı?
Savunmacı, West Ham United tarafından para cezasına çarptırıldı ve kediyi tekmelediği görüntüler nedeniyle yaygın bir kınamayla karşı karşıya kaldı.