Deportivo La Coruña, Espanyol'e yaptığı ziyarette RCDE Stadyumu'nun zemininde oynanan ve çekişmeye sahne olan karşılaşmadan bir beraberlik puanı çıkardı.

La Coruña, zorlu bir mücadeleden bir puanla ayrılırken, bu maç aynı zamanda olumlu bir haberi de beraberinde getirdi: sakatlığı nedeniyle birkaç hafta süren yokluğunun ardından Marc Casado'nun sahalara dönüşü.

Sport gazetesi, Barcelona'dan kiralık olarak forma giyen Casado'nun dönüşünün, Deportivo La Coruña açısından akşamın en dikkat çekici olaylarından biri olduğunu belirtti.

Casado, kendisini aylarca sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bir sakatlık nedeniyle yükselişte olan kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Ancak beklenen tarihten önce yeniden sahaya döndü. Maçın son dakikalarında oyuna girmesi, iyileşme yolunda ek bir adım ve maç hissini yeniden kazanmak için bir fırsat oldu.

Casado, geçmişini ve Katalan kulübüne duyduğu güçlü bağlılığı unutmayan Espanyol taraftarlarının gürültülü yuhalamaları arasında 71. dakikada Mario Soriano'nun yerine oyuna girdi.

Maçın ardından bu karşılama kendisine sorulan Casado şu yanıtı verdi: "Ben de Barcelona ile yaptığım kutlamaları hatırlıyorum. Bunun hesabını bana sormaları gayet doğal."

DAZN'a yaptığı açıklamalarda şöyle devam etti: "Burada beni bu şekilde karşılamalarını zaten bekliyordum. Şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Maçı oynayacağım sahanın nasıl bir ortam olduğunu zaten biliyordum ve benim için herhangi bir sorun yok. En önemlisi sahalara dönmüş olmam. İyileşme sürecim iyi gitti."

Ayrıca rakip takım oyuncularının bazı davranışlarından da söz etti, ancak bunlara fazla önem vermedi.

Şunları kaydetti: "Bunlar sahanın içinde olan şeyler. Rakip oyuncular da sakatlıktan dönen oyuncunun kim olduğunu ve sakatlığın yerini biliyor. Bu noktayı biraz kurnazlıkla kullanmaya çalışıyorlar, ama iş bu kadarla sınırlı kalıyor."