Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Başkent derbisi, Kraliyet Kulübü'nün maçtaki bazı kararlara yönelik itirazlarının gölgesinde açık bir hakem tartışması arenasına dönüştü. Bu kararların başında ise ilk yarıda Atletico oyuncuları Kang-in Lee ve Cuti Romero'ya kırmızı kart gösterilmemesi yer alıyor.

Josep Pedrerol'un sunduğu "El Chiringuito" programında derbideki öne çıkan hakem pozisyonları ayrıntılı bir analize tabi tutuldu. Programın sunucusu, tartışmalı kararların maçın seyri üzerindeki etkisi üzerinde durarak, Atletico'nun iki oyuncusu kırmızı kart görseydi nasıl bir senaryonun yaşanabileceğine dair doğrudan bir soru yöneltti.

Pedrerol şunları söyledi: "Real Madrid daha iyi oynamalı, ama ya hakem haklıysa? Ya hakem Atletico'dan iki oyuncuyu ihraç etseydi? Kesinlikle her şey değişirdi."

Buna rağmen Pedrerol, Real Madrid'i maçtaki performansının sorumluluğundan muaf tutmadı; takımın daha iyi bir seviye ortaya koyması gerektiğini ve kendi tanımıyla ikili mücadelelerde ve temaslarda daha fazla güce sahip olan Atletico karşısında gereken sertliği gösteremediğini vurguladı.

Pedrerol ayrıca Federico Valverde'ye yapılan sert müdahale üzerinde de durdu; Real Madrid oyuncusunun hızlıca ayağa kalkıp oyuna devam ettiğine dikkat çekti ve olayı Atletico'nun maçlarının doğasıyla ilişkilendirerek şunları söyledi: "Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Futbol aynı zamanda sertlik yanlılarının da oyunu ve Atletico Madrid bu konuda üstün."

Aynı zamanda Pedrerol, Real Madrid'in mağlubiyetini hakem kararlarına indirgemeyi reddetti; ancak bunun tartışma yaratan kararlar üzerinde durmaya engel olmadığını dile getirerek, hakem hataları konusunda gerçeği söylemenin mağdur rolü oynamak anlamına gelmediğini açıkladı.

Programın sunucusu, Teknik Hakem Komitesi'ne (CTA) doğrudan bir mesaj yöneltti ve itirazlara yol açan pozisyonlar hakkında resmi bir açıklama yapılmasını talep ederek şunları söyledi: "Salı günü açıkça duyurmalı ve şunu söylemeliler: Bu üzücü bir durum ve özür diliyoruz."

Ayrıca Teknik Hakem Komitesi Başkanı Fran Soto'dan da hakemin Atletico oyuncularına kırmızı kart göstermediği iki pozisyon hakkında yorum yapmasını isteyerek, "Umarım Fran Soto bu iki hata için özür diler" dedi ve aynı zamanda derbide başka tartışmalı pozisyonların da yaşandığına dikkat çekti.