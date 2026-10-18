Real Madrid, bu akşam sahasında Sevilla'yı konuk ediyor; hem ilk on bir açısından beklenen değişikliklerin sinyalleri Roma karşısında yedeklerin sergilediği başkaldırının ardından güçlenirken, hem de takımın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği değerli galibiyetin ardından sahaya yansıtmak istediği performans ve görüntü merak konusu. Cesaretle öne çıkan o güçlü geri dönüş, oyuncuların moralini yeniden yükseltmişti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madrid, 4 maç ceza alan Vinicius Junior'ın yokluğunda ilk maçına çıkıyor. Son dönemde performansı düşmesine rağmen ilk on birde yer almayı sürdüren takımın en önemli yıldızlarından birinin yokluğunda teknik direktör Jose Mourinho'nun hangi hücum planına başvuracağı ise belirsizliğini koruyor.

Hücum seçeneklerinden biri, takımın İtalya'daki maçından önce beklenmiyor olmasına rağmen giderek artan bir şans yakalıyor. Endrick, olağanüstü bir performans sergiledi ve Gasperini'nin ekibinin savunmasına büyük zarar verdikten sonra teknik direktörü onu yeniden sağ kanada çekmeyi ciddi şekilde düşünmeye itti.

Buna karşılık Kylian Mbappe, santrfor mevkisinde kalmaya devam ederek değişiklik hesaplarının dışında olacak. Diomande ise geçen salı rakibe en büyük zararı verdiği sol kanattaki yerini koruyacak.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Bu değişikliğin sonucunda Jude Bellingham daha geride bir pozisyona çekilebilir. Bu da Portekizli teknik direktörün sezon boyunca en çok güvendiği hücum üçlüsünden neredeyse tamamen farklı bir tablo anlamına geliyor.

Ancak Mourinho başka seçenekleri de değerlendiriyor. Arda Güler, Roma karşısında ikinci yarıda oyuna girdi ve onu yedek kulübesinde tutmanın potansiyelini heba etmek olduğunu kanıtladı.

Türk oyuncu, Vinicius'un yokluğunu telafi etmek için daha ileri bir hücum pozisyonuna çekilebilir ya da orta sahada Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin yanında görev yapabilir.

Roma maçı, teknik direktörün hangi on biri tercih edeceğine dair bazı soru işaretleri doğurdu. Mourinho, dün düzenlenen basın toplantısında ikinci yarıda oynayan futbolcuların ilk on birde şans bulmayı hak ettiğini vurgulamış, gol de atan Espi'nin oynamayı hak ettiğini belirtmişti. Ancak aynı zamanda ilk yarıda forma giyen oyuncuların da aynı şansı hak ettiğinin altını çizmiş ve bunlar arasında Diomande ile Mbappe'nin adını anmıştı.

Bir diğer soru işareti ise Mourinho'nun orta saha merkezinde bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği. Son dönemde takımın yitirdiği oyun akıcılığını iyileştirmek amacıyla ön libero oyuncularından birini kadro dışı bırakması, bu noktada Valverde yerine Tchouameni'nin oyundan çıkması ihtimali ağır basıyor.

Teknik direktör, Kylian Mbappe dışında hücum üçlüsünü tamamen değiştirmeye karar verirse, bu bölgede Bellingham'ın kendisi ya da Arda Güler yardımcı olabilir.

Savunma hattında ise bir maçlık cezası sona eren Dean Huijsen kadroya dönebilir.

Mourinho'nun tercihleri ne olursa olsun, Real Madrid yeni bir puan kaybını göze alamaz. Zira gelecek hafta Camp Nou'da Barcelona ile El Clasico oynanacak ve İspanyol ekibi bu beklenen maça zaten aleyhine olan bir puan farkıyla girecek.

Real Madrid, İspanya Ligi şampiyonluğu için mücadele ediyor ve sezonun bu kadar erken bir döneminde, özellikle ekim ayında, rekabetin bu denli zorlu bir hal almasını açıklamak kolay olmayacak.



