Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 12 zorlu sınavı atlattı ve bu mücadeleden yalnızca sağ çıkmakla kalmadı, Jude Bellingham sayesinde galip ayrıldı, öyle mi? Hayır, Arda Güler sayesinde; bir de önce kaleci Thibaut Courtois'in, ardından sonra da Endrick'in tanrısal müdahalesi sayesinde.

İkili, oynadıkları dakika sayısı bakımından oyuncu sıralamasında gerilemiş olsa da, Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid kadrosunun iki kahramanına dönüştüler.

Brezilyalı forvete gelince, o çifte bir başarı elde etti: Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takımının filelerine bir gol attı ve geleceğiyle ilgili süregelen söylentilere, kalmakla doğru seçimi yapıp yapmadığı sorusuna bir yanıt daha verdi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Endrick 3-3'lük eşitliği sağladığı muhteşem kafa vuruşuyla ve genel performansıyla yeteneklerini net biçimde ortaya koydu; iki çalım yapmayı başardı, bu da örneğin Kylian Mbappe'nin yaptığının iki katı. Böylece Roma savunması için sürekli bir baş ağrısı kaynağı oldu.

Teknik direktör Mourinho, geçen ağustos ayında yaz transfer döneminde 9 numaralı formanın sahibinin Valdebebas'tan ayrılmayacağını vurgulamış, ardından forvetin yaşadığı uzun süreli kas sakatlığı sorulduğunda da aynı tavrını yinelemişti.

"As" gazetesinin yazdan bu yana aktardığı üzere, teknik direktör Endrick'in net santrfor pozisyonundan ziyade sağ kanatta oynamaya daha uygun olduğunu düşünüyor ve oyuncu bunu Roma karşısında fiilen kanıtladı.

Bu nedenle Mourinho, farklı özelliklere sahip bir oyuncunun transferini istedi ve Jony Calafat'ın ofisinde kendisine sunduğu üç isim arasından Espi'yi seçti.

Teknik direktör, Valencia'dan gelen İspanyol oyuncunun Brezilyalı millî futbolcuyla birlikte oynayabileceğini düşünüyor; çünkü uyguladığı dizilişi ikisini bir arada kullanmaya imkân veriyor.

Bu performans, Endrick'in kariyerinde büyük bir adımı temsil ediyor. Oyuncu aynı zamanda inancından güç almayı sürdürüyor; maçın ardından "Allah ile konuşuyordum" dedi. Teknik direktörünün tecrübesine ve bilgeliğine de güveniyor: "Oynamam gerekiyorsa Mourinho beni oyuna sokar."

"Durum böyle değilse, oynamam. Benim için en iyi olanı seçecek, ben de elimden geldiğince yardım etmek için hazır olacağım."

Kulüp yöneticileri, Roma'da yaşananların Endrick için yeni bir çıkış noktası olabileceğine ve gerçek yolculuğunun İtalya'nın başkentinden başlayacağına inanıyor.



