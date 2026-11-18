İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı kadrosuna katma ilgisi sürerken, kulübün önümüzdeki transfer döneminde ayrılığa kapı aralamaya karar vermesi halinde Real Madrid'in Vinicius Junior için kabul edeceği en düşük bedeli açıkladı.

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"El Chiringuito" programının sunucusu, Real Madrid'in şu an en önemli yıldızlarından birini satmayı planlamamasına rağmen olası müzakereler için bir mali sınır belirlediğini açıkladı ve oyuncunun kendi tavrının transferin geleceğini belirlemede belirleyici bir etken olacağını vurguladı.

Pedrerol sözlerine "Arsenal'in teklifinin aralıkta geleceğini düşünmüyorum" diyerek başladı ve İngiliz kulübünün takım içindeki "maaş tavanını dengelemek" için Martín Zubimendi ve Mikel Merino gibi bazı İspanyol oyuncularından vazgeçmek zorunda kalabileceğini ekledi.

İspanyol gazeteci, Arsenal'in Vinicius'a olan ilgisinin sürdüğünü, ancak transferin önce oyuncunun Real Madrid'den ayrılma isteğine, ardından da İspanyol kulübünün onu bırakmak için talep edeceği bonservis bedeline bağlı olduğunu vurguladı. Pedrerol, "Arsenal hâlâ resmin içinde. Mesele, Vinicius'un ayrılmak isteyip istemediği ve Real Madrid'in oyuncuyu hangi bedelle satacağı" dedi.

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Real Madrid'in talep edebileceği bedel sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bir alt sınır var. Alt sınır 150 milyon euronun üzerinde olacak. Vinicius 150 milyon eurodan aşağıya satılmaz. Bu imkânsız. Real Madrid onu bunun altında bir bedelle satmaz. İmkânsız." Bu sözleri El Desmarque aktardı.

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Pedrerol aynı zamanda bunun Real Madrid'in Vinicius'u satışa çıkardığı anlamına gelmediğini belirtti ve ayrılık konusunun oyuncunun yeni bir deneyim yaşamak istediğini açıklamasına bağlı olduğunun altını çizdi. Ardından takımdaki bazı isimlerin durumuna değinerek şöyle konuştu: "Real Madrid onu satışa çıkarmadı, ama Vinicius ayrılmak istediğini söylerse takımda ona yer yok, Endrick, Rodrygo ve Diomande'nin rolü..."

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"El Chiringuito" sunucusu, Madrid ekibinin konuya ilişkin tavrını yeniden vurgulayarak şöyle dedi: "Real Madrid, Vinicius'u satmıyor, ama satması halinde, ki Arsenal hâlâ resmin içinde, onu 150 milyon eurodan aşağıya satmaz. Bu alt sınır, kesinlikle alt sınır."

Arsenal, geçen yaz transfer döneminde Vinicius'u kadrosuna katmak için istekliydi, ancak Brezilyalı oyuncu Real Madrid ile sözleşme yenilemeye karar verdi ve 2032'ye kadar uzanan bir kontrata imza attı.

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4 maç süren cezasının sona ermesinin ardından Vinicius Junior, LaLiga'da oynanacak Celta Vigo karşılaşmasından itibaren Real Madrid'in maçlarında forma giymeye hazır hale geldi. Teknik direktör José Mourinho için asıl büyük sorun ise, özellikle onun yokluğunda performans ve sonuçların iyileşmesinin ardından Brezilyalı yıldızı takıma yeniden nasıl entegre edeceği olacak.

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