Kuran’ı ezberlemek istiyorum… Faslı yıldız, Dünya Kupası’ndan sonra emekli olabileceğini ima etti

Fas milli takımının yıldızı Nasir Mezraoui, 2026 Dünya Kupası’nda Atlas Aslanları’nın ikinci maçının ardından yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Fas, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başladı, ardından İskoçya'yı 1-0 yenerek değerli bir galibiyet elde etti.

28 yaşındaki Mezraoui, AS gazetesinde yayınlanan açıklamalarında yakın gelecekte futbolu bırakabileceğine işaret etti.

Manchester United'ın yıldızı, "Dünya Kupası'ndan sonra emekli olmaya karar verebilirim. Hayat kısa. Kuran'ı ezberlemek ve bir gün bir camide imam olmak istiyorum" dedi.

Faslı savunma oyuncusu, futboldan beklenenden daha erken bir zamanda ayrılabileceğini de sözlerine ekledi.

Nassir Mezraoui, Ajax Akademisi'nden mezun oldu ve 2018 yılında Hollanda ekibinde ilk kez forma giydi, ardından 2022'de Bayern Münih ile sözleşme imzaladı.

Mezraoui, 2024 yılından bu yana Manchester United forması giyiyor ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.