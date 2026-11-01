“Kuralları bilmiyorlar!”: Jose Mourinho, Real Madrid’in 3-0’lık galibiyetinin ardından Racing Santander taraftarlarıyla alay etti

Jose Mourinho, Real Madrid'in pazar öğleden sonra Racing Santander'i 3-0 mağlup etmesinin ardından yine kışkırtıcı tavrıyla gündeme geldi. Düşmanca atmosfere rağmen Portekizli teknik adam, oyun kurallarını anlamadıkları gerekçesiyle ev sahibi takımın taraftarlarıyla alay etme fırsatını kaçırmadı.

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Mourinho, ev sahibi takımın 'cahil' taraftarlarını hedef aldı

Real Madrid, deplasmanda kritik bir üç puan aldı ancak maç sonrası manşetlere Mourinho'nun kendine has nüktedanlığı damga vurdu. Eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, Estadio El Sardinero'daki atmosferden çekinmek bir yana, maç sonrası basın toplantısında ev sahibi taraftarların gürültülü protestolarını eleştirdi.

Mourinho, "Bu stadyumu da Racing taraftarlarını da seviyorum. Buraya bir gösteriye katılmaya ya da film izlemeye gelmiyorlar. Maçın parçası olmak ve rakibin işini çok zorlaştırmak için geliyorlar" dedi. Ancak tribünlerden gelen sürekli ıslıkları konu edinince sözlerine alaycı bir ton hâkim oldu: "Hakemin her kararını protesto ettiler, özellikle de kuralları pek iyi bilmedikleri için. Elbette onları anlıyorum, çünkü kurallar çok sık değişiyor."

Racing Santander, penaltı kazanarak maça dönme fırsatı yakaladığını düşündüğünde stadyumdaki gerilim doruğa çıktı. Ancak VAR incelemesinin ardından karar iptal edildi ve ev sahibi taraftarlar buna büyük tepki gösterdi.

VAR tartışması ve hakeme övgü

Mourinho'nun açıklamalarının odağında iptal edilen penaltı vardı. Portekizli teknik direktöre göre bu pozisyon, teknolojinin tam da amaçlandığı gibi çalıştığının açık bir örneğiydi. Mourinho, mevcut kurallara göre ev sahibi takımın penaltı kazanma hakkı olmadığı görüşünde ısrar etti.

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Mourinho, "İptal edilen penaltıyı protesto ettiler, oysa kuralın bunun hiçbir şekilde penaltı olmadığını söylediği açıktı. VAR uyumuyorsa bu çok açıktı. Neyse ki VAR uyanıktı. Hakem de çok iyiydi" diye devam etti.

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Sahada ise tablo çok daha netti: Real Madrid'in yıldızları sonunda ev sahibine üstünlük sağladı. Kylian Mbappe, La Liga'da karşılaştığı her rakibe karşı gol atma serisini sürdürerek İspanyol futbolundaki olağanüstü performansına bir yenisini ekledi. Jude Bellingham, kulüp adına 50 gol atan tarihteki ilk İngiliz oyuncu olarak ve Yan Diomande de skora katkıda bulunarak farkı artırdı.

Bu sonuç, Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki rakipleri üzerindeki baskıyı sürdürmesi açısından kritikti. Madrid, La Liga puan tablosunda 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor; ikinci sıradaki Atletico Madrid'in bir, lider Barcelona'nın ise üç puan gerisinde.

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Real Madrid'i yoğun bir fikstür bekliyor

Real Madrid şimdi çarşamba günü AEK Athens ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına odaklanacak. Ardından cumartesi günü, millî maç arasından önceki son karşılaşmasında Valencia'ya konuk olacak.