Aston Villa futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany, kulübünün Manchester United ile 4-4 berabere kaldığı heyecan dolu maçın ardından Roy Keane'e sert bir yanıt verdi. Aston Villa yöneticisi, kaleci Zion Suzuki'ye faul yapıldığı iddialarına rağmen son dakikalarda gelen beraberlik golünün geçerli sayılmasına öfkelendi.

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Old Trafford'da sekiz gollü heyecan

Unai Emery'nin takımı, Alysson ve Nicolas Jackson'ın golleriyle üç dakika içinde iki farklı üstünlüğe ulaşınca unutulmaz bir Premier League galibiyetine gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Manchester United, devre arasından önce Bruno Fernandes'in penaltı golü ve Youri Tielemans'ın eski takımına attığı golle karşılık verdi.

John McGinn'in penaltıdan, Leon Goretzka'nın ise duran toptan gelen bir pozisyonda gol atmasıyla Villa, ikinci yarının başlarında kontrolü yeniden ele aldı. Ancak uzatma dakikalarında yaşanan dramatik çöküşte Joshua Zirkzee, 92. dakikada attığı golle Manchester United'a umut verdi. Ardından Patrick Dorgu, son anlarda kullanılan ve karambole dönüşen bir kornerde topu ağlara gönderdi. Villa oyuncuları, Senne Lammens'in pozisyonun gelişiminde Suzuki'yi kasten engellediğini savunarak hemen hakemin etrafını sardı.

Temas sporu yorumu üzerine görüş ayrılığı

Eski Manchester United kaptanı Roy Keane, Sky Sports'ta maç sonrası yaptığı değerlendirmede Suzuki'ye pek anlayış göstermedi. Japon millî kalecinin fiziksel müdahaleden şikâyet etmek yerine ceza sahasına hâkim olması gerektiğini savundu.

Keane, "Suzuki'nin topa ulaşmak için kendisine en iyi şansı verdiğini düşünmüyorum. Topun altında kalıyor; sadece bir adım geri çekilip topa hamle yapmalı," dedi. "Arada oyuncular var ama sahada pek çok şey oluyor. Futbol bir temas sporu. Ben bunda bir sorun görmüyorum."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu daha önce de söyledim; böyle bir durumda kaleci kontrolü ele almalı. Engellendiğinden ve itildiğinden söz ediyorsa kendisi neden rakip oyunculara aynısını yapmıyor? Çıkıp sert oynamalı, kontrolü ele almalı. Top geldiğinde ağırlığı geride kalıyor; daha sert oynayıp altıpasa hâkim olmalı."

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Vidagany, X'te bu video kesitine kısa sürede yanıt verdi; Keane'in görüşüne karşı çıkarak hakemlere sezon öncesinde kalecilerin korunmasına ilişkin verilen talimatları hatırlattı.

Vidagany, "'Temas sporu' şeklindeki bu işlerine gelen söylemi bağlama oturtmak gerekirse, yazın hakemler bize bu sezon altıpas içinde kalecinin dengesini kasten bozmanın veya onu itmenin artık kabul edilmeyeceğini söylemişti," diye yazdı.

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"Lammens topa bakmadı bile, doğrudan Zion'a kalçasıyla temas etmeye gitti. Bununla birlikte iyi bir maç oynadık ve son 6 dakikadakinden daha iyisini yapmalıyız. Bunu yapacağız ve gelişeceğiz. Ama kurallar kuraldır ve bunlara uyulmalıdır. Bu bir gerçek."

Emery fiziksel oyuna uyum gerektiğini söylüyor

Yönetimdeki çalışma arkadaşı yorumcuları ve hakem yönetimini hedef alırken Emery, yeni kalecisinin karşı karşıya olduğu zorlu uyum sürecine odaklanmayı tercih etti. İspanyol teknik adam, İngiliz futbolunun diğer Avrupa liglerine kıyasla daha fiziksel olduğunu kabul etti.

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Emery, maç sonrası basın toplantısında "Kızgın mıyım? Son anlarda yediğimiz iki golü kabullenmek zor," dedi. "Bu bir süreç ve iyi bir örnek. Son golü yeme şeklimiz, Suzuki için bir uyum meselesi. Onu itiyor ve rahatsız ediyorlar."

Şunları ekledi: "Diğer ülkelerde buna izin vermiyorlar. Burada ise veriyorlar. Analiz etmeye, deneyim kazanmaya ve gol yememize yol açan bu tür durumlardan kaçınmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Kızgın mıyım? Bunun uyum sürecinin bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz."

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Son anlarda yaşanan çöküşü geride bırakmak

Villa, maçın bu kadar geç bir bölümünde iki farklı üstünlüğünü kaybetmenin yarattığı moral bozukluğunu hızla atlatmak zorunda. Emery ve teknik ekibinin önümüzdeki günlerde savunmada duran toplara ağırlık vermesi muhtemel.

Bu arada Suzuki, Premier League'deki ceza sahası mücadelelerinin fiziksel gerekliliklerine hemen uyum sağlama baskısıyla karşı karşıya kalacak. Pazar günkü kaotik bitişin ardından rakip takımlar, kornerlerde gördüklerini düşündükleri her türlü zayıflıktan yararlanmaya çalışacaktır.