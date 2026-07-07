"Kurallar ihtiyaca göre değiştiriliyor"... Tebas, FIFA'yı eleştiriyor: Güvenilirliğiniz çöküyor

İspanya Futbol Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'ya sert bir saldırıda bulundu ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı ateşli bir mesajda, Amerikalı oyuncu Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilme kararını "yıllardır FIFA'nın ve genel olarak futbolun güvenilirliğine zarar veren bir yönetim modelinin buzdağının zirvesi" olarak nitelendirdi.

Tebas, 2026 Dünya Kupası’nın en tartışmalı konularından biri olan Balogun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesiyle ilgili görüşünü sosyal medyada dile getirdi. FIFA, Balogun’un Bosna-Hersek ile oynanan son 32 turu maçında gördüğü kartı iptal ederek, oyuncunun 16 turunda Belçika’ya karşı ABD milli takımıyla 16'lı turda Belçika'ya karşı oynamasına olanak sağladı. Sonuçta, Kırmızı Şeytanlar 4-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Tebas, “X” sitesinde yayınladığı mesajının başında şöyle dedi: “Amerikalı oyuncu Balugon’a uygulanan cezanın affedilmesi, sadece geçici bir olay ya da münferit bir hata değildir; bu, yıllardır FIFA’nın ve genel olarak futbolun güvenilirliğini sarsan bir yönetim modelinin sadece görünen kısmıdır.”

İspanya Futbol Ligi Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Kuralların gerektiğinde yorumlanabildiği veya değiştirilebildiği; profesyonel futbolu yılın 365 günü destekleyen ulusal ve yerel liglerle gerçek bir diyalog ve mutabakat olmaksızın en önemli kararların alındığı; kulüplerin ve profesyonel oyuncuların büyük çoğunluğunun uluslararası müsabakalara katılmadığı bir ortamda; ve futbolun ana aktörlerinin görüşleri dinlenilmeden tek taraflı bir gündem dayatıldığında, sorun belirli bir çözüm olmaktan çıkıp sistemin kendisi haline gelir."

Tebas, FIFA’daki karar alma mekanizmasını sert bir şekilde eleştirerek şunları söyledi: “FIFA konferansları, gerçek bir tartışma olmaksızın, oylamaya başlamadan önce kararların alındığı büyük bir konsensüs gösterisinden ibarettir. Ulusal ve yerel liglerle herhangi bir mutabakat yoktur; aksine, bu liglere sürekli zarar veren kararlar onaylanmaktadır.”

İspanya Futbol Ligi Başkanı, “Balugon meselesi bu algıyı sadece teyit etmekle kalmıyor, bu sadece buzdağının görünen kısmı. Dahası, kurallar sürekli keyfi bir şekilde uygulanırsa güven yok olur. Güven olmadan kurumsal itibar da olmaz” diye açıkladı.

Tebas, futbol dünyasındaki pek çok kişinin bu durumu görmezden gelmesini eleştirerek şunları söyledi: “Daha da kötüsü, futbol dünyasındaki pek çok kişi bunun farkında olmasına rağmen, çoğu sessiz kalmayı tercih ediyor; çünkü sessizlik, bağımsızlık, şeffaflık ve iyi yönetişimi savunmaktan daha rahat.”

İspanya Futbol Ligi Başkanı, ateşli mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Futbol dünyası, hesap verebilir, kurallara saygılı ve şeffaf bir şekilde yönetilen kurumları hak ediyor; tek taraflı, keyfi ve zorbalık içeren kararlarla değil. Bu tür kararlar, taraftarların, kulüplerin, federasyonların ve oyuncuların güvenini aşındırır.”