Kura çekiminin ardından… La Liga’daki iki Clásico maçının tarihleri açıklandı

İspanya Futbol Federasyonu, bugün Salı günü, Barcelona’nın La Liga şampiyonluğunu savunacağı gelecek sezonun maç takvimini açıkladı.

Lig, 15 ve 16 Ağustos'ta başlayacak; ancak en dikkat çeken değişiklik, tüm takımların açılış maçlarının aynı tarihte oynanmayacak olmasıdır. Dünya Kupası'ndan etkilenen kulüpler, ilk maçlarını 25 ile 27 Ağustos tarihleri arasında oynayacak.

Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Barcelona, sezonun ilk maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak; José Mourinho yönetimindeki Real Madrid ise ilk haftada Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

Bununla birlikte, bu iki takımın ve belki de diğer takımların maçları, oyuncularından herhangi biri Dünya Kupası finalinde yer alırsa ertelenebilir.

İlk tur eşleşmeleri şu şekilde:

Alavés - Getafe

Atlético - Málaga

Celta Vigo - Osasuna

Deportivo Alavés - Elche

Espanyol - Levante

Barcelona - Athletic Bilbao

Racing - Villarreal

Real Madrid - Real Sociedad

Sevilla - Rayo Vallecano

Valensiya - Real Betis

Villarreal, Málaga ve Real Sociedad gibi kulüpler, kendi talepleri doğrultusunda İspanya Ligi'ne deplasmanda başlıyorlar. Bunun nedeni, fikstürün takımların talepleri doğrultusunda belirlenmiş olmasıdır (çünkü çoğu takım, inşaat çalışmaları ya da resmi tatil günleriyle çakışması nedeniyle güvenlik sorunlarını veya konserleri önlemek amacıyla ilk maçlarını deplasmanda oynamak istemiştir), ya da genellikle televizyon kanallarının çıkarları doğrultusunda, El Clásico ve derbi maçlarının tarihlerini maç günüyle çakışmayacak stratejik tarihlerde belirleyen İspanya Futbol Ligi'nin kendisi tarafından belirlenmiştir.

Sezonun ilk büyük maçı kapıda: Madrid derbisi... Atlético, 20 Eylül’de Real Madrid’i ağırlayacak; rövanş maçı ise 24 Nisan 2027’de oynanacak.

İspanya Ligi’nin en önemli maçı olan El Clásico’nun ilk ayağı 25 Ekim’de Camp Nou’da oynanacak; rövanş maçı ise 9 Mayıs 2027’de Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak.

Yılbaşı gecesi maç yok

Son sezonlarda olduğu gibi, Noel tatili boyunca hiçbir futbol maçı oynanmayacak. Bu karar, oyuncuların dinlenme ihtiyacını göz önünde bulunduruyor ve bu önemli zamanı aileleriyle geçirmelerine olanak tanıyor.

Bununla birlikte, İspanya Milli Takımı’nın maçları nedeniyle sezon boyunca La Liga’da üç kez daha ara verilecek (21 Eylül – 6 Ekim, 9 – 17 Kasım ve 22 – 30 Mart).

Buna ek olarak, bu sezon hafta ortasında sadece iki tur maç oynanacak (6. ve 33. turlar).