Kura çekimi, Al-Ittihad ve Al-Jazira ekibi... Yeni Elit Sezonu'nun başlangıç tarihleri açıklandı

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), 2026-2027 sezonunun başlangıcındaki en önemli etkinliklerin tarihlerini açıkladı; özellikle de en prestijli turnuvası olan Asya Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki üçüncü sezonuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Suudi kulübü Al-Ittihad, "X" sitesindeki resmi hesabından attığı bir tweet'te, 11 Ağustos Salı günü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Al-Jazira stadyumunda, Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran eleme maçında Al-Jazira ile karşılaşacağını duyurdu.

Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin haberine göre, bu maçtan bir hafta sonra, 18 Ağustos'ta Asya Elit Ligi grup aşaması kura çekimi, Asya Şampiyonlar Ligi 2 kura çekimi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Buna ek olarak, Asya kıtasındaki üçüncü kıtasal turnuva olan Asya Challenge Kupası kura çekimi de 20 Ağustos'ta yapılacak.

Önümüzdeki Asya Şampiyonlar Ligi turnuvası, ilk iki edisyonda olduğu gibi 24 takım yerine 32 takımın katılımıyla düzenlenecek. Doğu ve Batı gruplarından oluşan her grupta 16 kulüp yer alacak ve bu gruplardan ilk 8'i çeyrek finale yükselecek.

Al-Ahli, yeni formatın uygulandığı son iki turnuvayı kazanarak son dönemlerin en göze çarpan şampiyonu olurken, Al-Hilal ise daha önce 4 kez şampiyon olarak turnuvanın tarihi şampiyonu olmaya devam ediyor.