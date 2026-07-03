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Kura çekilişinden sonra Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Resmi yeniden satış rehberi, nereden alınır ve daha fazlası

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İşte 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl edinebileceğiniz

Bu yaz televizyondan izlediğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası ne kadar heyecan verici olsa da, en modern stadyumlardan birinde oturup maçların gözlerimizin önünde gerçekleşmesini izlemenin keyfiyle kıyaslanamaz.

Eylül 2025'ten bu yana gerçekleşen çeşitli kura çekiliş aşamalarında maç biletlerini almayı kaçırdıysanız da üzülmenize gerek yok; henüz son düdük çalınmadı.

Binlerce taraftar bu çok rağbet gören maç biletlerini almaya odaklanırken, diğerleri ise evlerinden turnuvayı tam anlamıyla takip edebilmek için alternatif yöntemler arıyor.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları, resmi yeniden satış sürecinin nasıl işlediği ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgiler konusunda rehberiniz olsun.

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DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası dinamik fiyatlandırma bilet rehberi: Dinamik fiyatlandırma ne anlama geliyor?

Çekilişten sonra FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler.

Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva, tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Körfez Bölgesi ve Seattle

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 dolardan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının bilet fiyatları 6.730 dolara kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

KategoriGrup AşamasıSon 32 - Çeyrek FinallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 $ - 120 $150 $ - 350 $400 $ - 2.030 $

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Dünya Kupası Turnuva Kapasitesi
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadyumu (Boston) 65.000
 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000
 NRG Stadyumu, Houston 72.000
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadyumu, Miami 65.000
 MetLife Stadyumu, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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