Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü oynanan Gaziantep FK - Göztepe maçında yaşananların etkisi hâlâ devam ediyor.

Karşılaşmaya 'üst' bahisi oynayan bir futbolsever, son dakikada penaltı vuruşunu dışarıya atan Gaziantep FK santrforu Muhammet Demir'i, CİMER'e şikâyet ettiğini duyurdu.

Söz konusu kişi, şikâyetini sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı.

Gaziantep'te neler yaşandı?

Hakem atışının ardından oyunu orta alandan yeniden başlatan Soner Aydoğdu, topu direkt kaleye yolladı ve direkten dönen meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Jahovic,90+2'de ağlara gönderdi.

Golün kural ihlali olduğu kanısına varan Göztepeli oyuncular, santrada kalelerini açtı ve Gaziantep FK'de Joao Figueiredo'nun gol atmasına izin verdi.

Maç bitmek üzereyken olaylar çok daha farklı yere geldi ve Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı kullanan Muhammet Demir, topu dışarıya yuvarladı.

Demir, karşılaşmanın ardından olayı şu sözlerle yorumladı:

"Saniyeler önce fair-play örneği göstermiş bir takıma karşı penaltı atmak, sevinmek içime sinmezdi. Hâlâ kendimi garip hissediyorum."

Muhammet Demir'in bu sözlerini sosyal medyada görüp altına, "Hodri meydan, içine sinmemiş" yazan taraftar, Demir'i şikâyet ettiğine dair görseli de paylaştı.

Futbolsever, hazırladığı başvuru metninde, kirasını ödemek için bahis oynadığını belirterek, kaybetmesinden dolayı Gaziantep FK forvetini sorumlu tuttu.

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