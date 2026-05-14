Kupaları boş verin: Lazio için asıl ödül Gustav Isaksen

Henüz cilalanmaya ihtiyacı olan ham kanat oyuncularında beni her zaman büyüleyen bir şey olmuştur. Belki de bu korkusuzluklarından kaynaklanıyordur. Her şeyi denemeye istekli olmalarından. İşler yoluna girene kadar kaç kez başarısız olursa olsun, en büyük tehdit kaynağı olma zihniyetinden.

Gustav Isaksen, bir süredir gözümün üzerinde olduğu oyunculardan biri. Henüz her zaman verimli olamıyor, ancak doğrudan oyun tarzına derin bir saygı duyuyorum. Maçlar zorlaştığında, kişiliğe sahip, yapının içinde saklanmak yerine sorumluluk almaya istekli oyunculara ihtiyaç duyarsınız. Muhtemelen bu yüzden genç oyunculara karşı her zaman bir zaafım olmuştur. Futbol, bu korkusuzluğu yavaş yavaş onlardan silmeden önce, onlar hala bu özelliğe sahiptir.

Bu, kaosu ya da oyuncuların sadece tekrar tekrar hareketleri zorlamak için taktiksel yapıyı terk etmelerini savunduğum anlamına gelmez. Pozisyonel oyuna büyük bir inancım var. Aslında, pozisyonel futbolun ifadeyi öldürdüğü fikrinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. İyi bir pozisyonel oyun, oyuncuların kendilerini ifade etmeleri için alanlar yaratır. Benim için oyundan bireyselliği ortadan kaldıran şey, pozisyonel futbolun kendisi değil, savunma yapıları ve riskten kaçınma oldu. Şimdi, futbol yeniden ifadenin geri döndüğü yeni bir döneme giriyor gibi hissediyorum.

Isaksen bunu mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Sürekli tehdit oluşturan, ham ve korkusuz bir kanat oyuncusu, ancak karar verme ve son vuruş konusunda hala son rötuşlara ihtiyacı var. İlginç olan kısım, onun zaten 25 yaşında olması; bu, geleneksel olarak bu tür bir gelişim için geç sayılır, ancak modern kariyerler artık daha uzun sürüyor ve oyuncular zirve yıllarında bile kendilerini yeniden keşfedebiliyorlar. Maurizio Sarri'nin teknik direktör koltuğunda olmasıyla, Isaksen'in bu son detayları iyileştirmesi için hala bir fırsat var.

Gustav Isaksen’in profiline biraz daha yakından bakalım.

Gustav Isaksen'in Profili: Amaçlı Kaos

Isaksen'in bireysel profiline daha derinlemesine dalmadan önce, onun gerçekte ne tür bir kanat oyuncusu olduğunu bağlam içine oturtmak önemlidir.

Takımın top hakimiyeti bağlamında agresif top ilerlemesi, hücum niyeti, top sürme sayısı ve ileriye yönelik hareketleri ölçen özel Direct Winger metriklerimi kullanarak, Isaksen'i bu sezon Serie A'nın en direkt kanat oyuncuları arasında sıraladım.

Bu sıralama tesadüfi değil.

Isaksen'i izlerken, niyeti neredeyse anında ortaya çıkıyor. Her top alışı agresif hissettiriyor. İlk içgüdüsü nadiren topu geri döndürmek veya oyunu yavaşlatmak oluyor. Bunun yerine, sürekli boşlukları arıyor, savunmacıları izole ediyor ve hızlanma ve direkt koşularla savunmanın tepki vermesini sağlıyor.

Bu, benim doğal olarak ilgi duyduğum kanat oyuncusu profilidir. Yapıyı sadece korumak yerine, onu bozmaya istekli oyuncular.

Modern futbol, özellikle top dolaşımı ve pozisyon güvenliğinin karar verme sürecini belirlediği top hakimiyeti sistemlerinde, giderek daha fazla kontrol odaklı hale gelmiştir. Ancak bu yapılar içinde bile, takımlar hücumlar tıkanmaya başladığında oyuna öngörülemezlik ve kaos katabilecek oyunculara ihtiyaç duymaktadır. Isaksen tam da bunu sağlıyor.

Wyscout verileri, bu durumu stil açısından da doğrulamaktadır.

Benzer pozisyonlardaki oyunculara kıyasla Isaksen, ileriye doğru koşular, top sürme, hücum hareketleri, ceza sahası içindeki top dokunuşları ve hücum ikili mücadelelerine katılım açısından son derece üst sıralarda yer almaktadır.

En çok göze çarpan şey, hacim ve agresifliğin birleşimidir. Bunlar, zararsız alanlarda yapılan pasif top taşıma hareketleri değildir. Onun hareketleri, Lazio'yu sürekli olarak tehlikeli bölgelere taşır ve rakipleri acil savunma durumlarına zorlar.

Yüzdelik profil, sürekli ilerlemeye ve gol fırsatları yaratmaya dahil olan bir kanat oyuncusunun resmini çiziyor. Yüksek top sürme hacmi ile elit seviyedeki ilerleyici koşu rakamlarının birleşimi, istikrarsız savunma yapılarını saldırırken başarılı olan bir oyuncuyu yansıtıyor.

Profili ayrıca, Avrupa'daki birçok yüksek tempolu, geçiş odaklı kanat oyuncusuyla da büyük ölçüde örtüşüyor.

Bazı stil karşılaştırmaları oldukça mantıklı geliyor. Pedro Neto, Kudus, Madueke, Soulé ve hatta Antony, topu agresif bir şekilde sürme, defans oyuncularına tekrar tekrar hücum etme ve saf kombinasyon oyunundan ziyade doğrudan oyunla tehlike yaratma konusundaki istekleri bakımından benzerlikler taşıyor.

Francisco Conceição'nun en yakın profiller arasında yer alması özellikle ilginç. Her iki oyuncu da tehlike yaratmak için büyük ölçüde hızlanma, tekrarlanan izolasyon girişimleri ve dikey niyete güveniyor.

Ancak Isaksen'i ilgi çekici kılan şey, 25 yaşında olmasına rağmen bir oyuncu olarak hala gelişmemiş hissi vermesi. Ham yetenekleri ortada. Patlayıcılık, cesaret, hücum hareketlerinin hacmi ve sorumluluk alma isteği zaten mevcut.

Eksik olan ise incelik.

Bazen son kararında hala hassasiyet eksikliği görülebilir. Sonuç, her zaman hareket sırasında yaratılan tehlikeyle eşleşmiyor. Ancak bu boşluk, Maurizio Sarri yönetimindeki gelişiminin bu kadar ilgi çekici olmasının tam da nedenidir.

Buradaki zorluk, Isaksen'in oyunundaki kaosu ortadan kaldırmak değil. Onu özel kılan korkusuzluğunu yok etmeden oyununu düzenlemektir.

Isaksen'in Savunmaları Tehdit Ettiği Noktalar

Doğrudanlık, sonunda tehlikeye dönüşmezse tek başına çok az anlam ifade eder.

Isaksen'i ilginç kılan şey, agresif stilinin zararsız top taşıma bölgeleriyle veya kaleden uzak izole dribbling denemeleriyle sınırlı olmamasıdır. Şut haritası ve yaratıcılık profili, bu kanat oyuncusunun ceza sahası çevresindeki tehlikeli hücum dizilerinde sürekli yer aldığını göstermektedir.

İlk bakışta göze çarpan şey, ceza sahası içinde ve çevresinde yaşanan hareketliliğin yoğunluğudur. Isaksen, şutlar, son paslar ya da Lazio’nun hücum zincirlerine katılımıyla sürekli olarak tehlikeli bölgelere giriyor.

Bu rakamların büyüklüğü de dikkat çekicidir:

49 şut

17 kilit pas

15 saniye içinde 33 şut oluşturma sekansı

Açık oyuna katılımdan elde edilen 5,59 xG

Bu kombinasyon, Isaksen'in sadece kenar çizgisinde top süren bir oyuncu değil, Lazio'nun hücum ekosistemine yoğun bir şekilde dahil olan bir kanat oyuncusu olduğunu yansıtıyor.

Bir başka ilginç detay ise, tehlikeli hareketlerinin kaç tanesinin orta sahaya saldırmadan önce sağ yarı alandan kaynaklandığıdır. Isaksen, sadece kenar çizgisine yapışıp durmadan orta açmak yerine, sıklıkla içeriye girip bek ile stoper arasındaki boşlukları hedeflemektedir.

Bu, modern ters kanat oyuncusu profiline çok yakındır, ancak top hakimiyeti yüksek birçok kanat oyuncusunun aksine, oyununda hala bir miktar öngörülemezlik ve dikey agresiflik bulunmaktadır.

Şut kalitesi de bir hikaye anlatıyor.

Genel gol sayısı, yarattığı tehlikeyle henüz tam olarak örtüşmüyor olsa da, oyuncu pozisyonları, oyuncunun sürekli olarak yüksek değerli hücum pozisyonları bulduğunu gösteriyor. Bu durum, birçok açıdan, son aşamadaki ince ayarın şans yaratma yeteneğinden ziyade uygulamada yattığı fikrini pekiştiriyor.

Bu ayrım önemlidir.

Tekrar tekrar tehlike yaratmak, genellikle öğretilmesi en zor olan özelliktir. Son vuruş tutarlılığı ve son karar verme becerisi, olgunluk, tekrar ve taktiksel yapı ile gelişebilir.

İşte bu yüzden Isaksen, oyununda hala mevcut olan kusurlara rağmen bu kadar ilgi çekici bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Sonuç

Futbol taktik, yapı ve fiziksel olarak her zaman gelişmeye devam edecektir. Sistemler daha rafine hale gelir, pres yapıları daha sofistike hale gelir ve pozisyonel organizasyon elit futbolda hakimiyetini sürdürür.

Ancak oyun ne kadar gelişirse gelişsin, cesaret ve öngörülemezlikleriyle yapıyı bozabilen oyuncuların değeri her zaman olacaktır.

Gustav Isaksen işte bunu temsil ediyor.

Hâlâ risk alarak oynayan bir kanat oyuncusu. Defans oyuncularına tekrar tekrar saldırmaya, atakları hızlandırmaya ve kontrollü oyunlara kaos katmaya istekli bir oyuncu. Sonuçlar hâlâ dalgalanabilir, ancak niyeti, cesareti ve tehdit yaratma yeteneği şimdiden ortada.















