Profesyonel Hakemler Komitesi bugün, Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak beklenen karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Víctor García Verdura'yı görevlendirdiğini açıkladı. Bu karar, kraliyet ekibinin geçen haftaki maçının ardından yaşanan hakem fırtınasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Barselona'da ikamet eden García Verdura, İspanya'da hızla yükselen hakem kuşağına mensup. Nitekim "Mundo Deportivo" gazetesi daha önce, dikkat çeken bir yükseliş kariyerinin taçlandırılması olarak, hakemin 1 Ocak 2027 itibarıyla uluslararası kokartı alacağını doğrulamıştı.

Yarınki maç, Katalan hakemin bu sezon La Liga'da yöneteceği üçüncü, Real Madrid maçlarında baş hakem olarak kariyerindeki beşinci karşılaşma olacak.

García Verdura'nın Real Madrid ile geçmişi karışık anılar barındırıyor. Kraliyet ekibini yalnızca bir mağlubiyete karşılık üç galibiyete taşıdı. İşin ilginç yanı, o tek mağlubiyetin Real için yönettiği son karşılaşmada gelmesiydi. Geçen sezon İspanya Kral Kupası'nda çarpıcı bir sürprizle yaşanan bu sonuçta Real Madrid, son 16 turunda Carlos Belmonte Stadı'nda Albacete'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Öte yandan hakem, konuk ekip Rayo Vallecano ile geniş bir tecrübeye sahip. Bu takıma daha önce sekiz maç yönetti ve böylece Rayo, kariyerinde en çok maçını yönettiği altıncı takım oldu. Rayo ile karnesi üç galibiyet, dört beraberlik ve tek mağlubiyet içeriyor. O tek yenilgi ise 2024-2025 sezonunda kendi kalesi "Vallecas"ta Villarreal karşısında gelmişti.

García Verdura'nın Rayo Vallecano maçında en son görüldüğü karşılaşma, geçen sezonun 26. haftasında Vallecas Stadı'nda Athletic Bilbao ile oynanan ve 1-1 sona eren maçtı.

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En yüksek düzeyde isabet sağlamak amacıyla, taraftar ve medyanın merceği altında olması beklenen bu maçta video yardımcı hakem VAR odasının yönetimini Kanaryalı hakem Juan Luis Pulido Santana üstlenecek.