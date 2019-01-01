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Kupada kırmızı kart gören Martin Skrtel ligde oynayabilecek mi?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a karşı kırmızı kart gören Martin Skrtel, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyebilecek mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Ümraniyespor'u konuk ederken, sarı-lacivertli ekibin Slovak oyuncusu Maicon, gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin 67. dakikasında Atabey Çiçek'in yüzüne dirsek atan Skrtel, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Skrtel, Yeni Malatyaspor maçında oynayabilecek mi?

Skrtel, gördüğü bu kırmızı kart sonrasında ligde cezalı duruma düştü. Slovak savunmacı, direkt kırmızı kart gördüğü için 19'uncu ve 20'nci hafta maçlarında Fenerbahçe'nin sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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