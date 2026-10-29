Kupada ağır yenilgi: Leon Goretzka, Aston Villa'da ilk 11'de çıktığı ilk maçta kâbus yaşadı

Bayern Münih'in eski orta saha oyuncusu, çarşamba akşamı Aston Villa'nın Carabao Cup'ta AFC Bournemouth'a konuk olduğu maçta transferinden bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve ağır bir yenilgi yaşadı.

Birmingham ekibi, eski Leverkusenli Amine Adli (7.), Lewis Cook (51.) ve Alvaro Rodriguez'in (69.) golleriyle Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu. Goretzka, teknik direktör Unai Emery tarafından oyundan alınıp yerine John McGinn girene kadar 70 dakika sahada kaldı.

Böylece Goretzka'nın Aston Villa'daki sancılı başlangıcı da devam etti. Yazın Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden Aston Villa'ya transfer olan oyuncu, inatçı diz sorunları nedeniyle ilk maçları kaçırmıştı.

İlk maçına ancak yaklaşık iki hafta önce, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul karşısında alınan 6-0'lık galibiyette son bölümde oyuna girerek çıktı. Ardından Newcastle United, Viking FK ve Manchester City karşısında üç kez daha kısa süreliğine forma giydi. Emery, onu şimdi ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.

31 yaşındaki oyuncunun yeniden forma giyme fırsatı, Aston Villa'nın Premier Lig'de FC Fulham'ı ağırlayacağı önümüzdeki cumartesi günü gelecek.