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Boca Juniors, cumartesi akşamı Atlético Mineiro'yu 2-0 yenerek Copa Sudamericana'yı kazandı. Ancak finalin ardından kaptan Leandro Paredes'in röportaj sırasında aniden bayılması büyük korku yarattı.

Paredes, maça ilk 11'de başlayan Boca'nın kadrosundaydı. Boca erken öne geçti; Santiago Ascacíbar 16. dakikada skoru açtı. Miguel Merentiel ise ikinci yarının hemen başında attığı golle Arjantin ekibini rahatlattı.

Paredes, yaklaşık bir saatlik oyunun ardından kenara alındı. Teknik direktör Rodolfo Arruabarrena'nın maç sonrasında anlattığına göre orta saha oyuncusu ilk yarıda baş dönmesi yaşamıştı.

"İlk yarının sonlarına doğru başı dönüyordu ama devre arasında kendini daha iyi hissetmeye başladı."

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Sonunda değişiklik isteyen Paredes'in kendisi oldu. Teknik direktörü, "İkinci yarıda zorlandığı kısa sürede belli oldu" dedi.

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Maçın ardından DSports kamerasının karşısına geçen Paredes, kazanılan kupa finali hakkında muhabir Marcelo Benedetto'nun sorularını yanıtlıyordu. Ancak röportaj sırasında beklenmedik bir şey oldu.

Kaptan aniden bayıldı. Benedetto, daha önce AS Roma ve Paris Saint-Germain'de de forma giyen oyuncuyu tutmaya çalıştı. Görüntülerde 32 yaşındaki futbolcunun yerde yattığı da kısa süreliğine görülüyor.

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Paredes'e hemen tıbbi müdahalede bulunuldu ve ardından tedbir amacıyla hastanede muayene edildi. Kısa süre sonra evine dönebildi. Instagram üzerinden takipçilerini rahatlattı.

"Mesajlarınız için hepinize teşekkürler. Üst üste çok kez kendi etrafımda döndüğüm için sadece biraz başım döndü" diye şaka yaptı Paredes.

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Copa Sudamericana finali, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde oynandı. Buradaki yüksek sıcaklık ve nem, koşulları ağırlaştırdı. Arjantinli oyuncunun yaşadığı rahatsızlıkta bunun da payı olmuş olabilir.