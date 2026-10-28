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Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Kupa maçlarının ertelenmesinin ardından, İspanya'da "tren felaketi" nedeniyle yeni karar

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
İspanya

Kurban sayısı 68 kişiye ulaştı

İspanya La Liga Birliği ve İspanya Futbol Federasyonu, Toledo eyaletindeki trajik iki tren çarpışması kazasının kurbanlarının anısına, La Liga'nın 11. haftası ile İkinci Lig'in 12. haftasındaki tüm maçların başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, iki kurum bu adım konusunda mutabık kaldıklarını teyit ederken, kurbanların ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek kazadan etkilenen herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İspanya Kral Kupası'nda maçlar ertelendi

İspanya Futbol Federasyonu daha önce, kaza nedeniyle Çarşamba günü oynanması planlanan İspanya Kral Kupası'nın ilk turundaki 24 maçın ertelendiğini açıklamıştı.

Çarşamba sabahı meydana gelen çarpışma, Madrid ile Endülüs'ü birbirine bağlayan demiryolu hattında, Toledo eyaletinde gerçekleşti; "Iryo" şirketine ait bir tren, "Ave" model bir hızlı trenle çarpıştı.

Raporda yer alan en son bilançoya göre kaza, kurbanların ve yaralıların aileleriyle dayanışma içinde yaşanan bir hüzün ortamında 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

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