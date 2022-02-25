Bir dönem Süper Lig'de de boy gösteren Hugo Rodallega'nın da formasını giydiği Brezilya ekiplerinden Bahia, Sampaio Correa ile oynanacak maçına giderken dehşet dolu anlar yaşadı.

Köklü Brezilya ekibi kendi stadına giderken Fonte Nova Stadyumu yakınlarında takım otobüsüne patlayıcı madde atıldı. Otobüsün camlarında kırıklar meydana gelirken, çok sayıda futbolcu büyük şaşkınlık yaşadı.

Bazı futbolcular fiziksel yaralar alırken 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Danilo Fernandes'in şarapnel isabet etti. Serie A'da küme düşen Bahialı taraftarlar geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman şiddetli ve yoğun tepkilerle gündeme gelmişti.

Yaşananlara rağmen sahaya çıkan Bahia, sahadan Danielzinho ve Rodallega'nın golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ne söylendi?

Bahia Teknik Direktörü Guto Ferreira karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yaşananlara anlam vermekte zorlandığını söyledi:

"Danilo görme yetisini kaybetmek üzereydi. Şimdi hastanede tedavi altında. Bu yapılan son derece aptalca. İnsanlar bu tür eylemlerin performansı yükselteceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Sorunların bu şekilde çözülmesi mümkün değil. Takım Bahia'nın renklerine duyduğu saygı ve profesyonellik gereği mücadelesine devam edecek"

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