Manchester United'ı iki golüyle 4-0'lık ağır yenilgiye sürükleyen Callum Wilson, Brentford'a kupa kazanma veya Avrupa kupalarına katılma hedefi koydu. Bu sonuç, savunmada bir kez daha dağılan ve Premier Lig'de düşme hattında kalan Manchester United'ın başında Mauricio Pochettino'nun Old Trafford'daki ilk maçını felakete çevirdi.

Reklam

Old Trafford'da Brentford'a Wilson öncülük etti

Brentford forveti Wilson, cumartesi günü Manchester United'ın yenilgisinde başrolü oynadı . İlk yarıdaki etkili performansında iki gol atarak Old Trafford'daki taraftarları şaşkınlık içinde sessizliğe gömdü. Tecrübeli forvet, 19. dakikada hareketsiz kalan iki savunmacının arasına sızıp Dango Ouattara'nın akıllıca pasını gole çevirerek sezonun ilk golünü attı.

Konuk ekibin ikinci golü yalnızca 13 dakika sonra geldi ve Pochettino'nun savunmasının kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Mikkel Damsgaard'ın Manchester United savunmasını yaran isabetli pasının ardından Ouattara, Wilson'a bir kez daha gol pasını verdi. Güçlü bir vuruşla hata yapmayan forvet, devre arasından önce maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Wilson, sonuçtan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: “Üst üste iki 4-0'lık galibiyet güzel ama her şey, perde arkasında herkesin gösterdiği sıkı çalışmaya dayanıyor.”

Brentford, ev sahibi taraftarlar yeni teknik direktörlerine destek vermeye çalışırken bile soğukkanlılığını koruyarak maç boyunca fırsatlarını iyi değerlendirdi. Wilson atmosferin farkında olduklarını, ancak takımın kendi oyun planına odaklandığını vurguladı. Forvet, “Taraftarların teknik direktörün [Mauricio Pochettino] ve takımın arkasında duracağını biliyorduk. Bizim için önemli olan kendi oyunumuzu oynamaktı,” dedi. “Güzel bir andı ve sonunda herkes kutlama yapabildi.”

Brentford'un Avrupa hedefi

Manşetlere Manchester United'daki kriz taşınacak olsa da Opta'nın istatistikleri takımın sıkıntılarının boyutunu gösteriyor: Manchester United, 1963 yılının Boxing Day'inden bu yana ilk kez üst üste iki lig maçını en az dört gol farkla kaybetti. Wilson ise Keith Andrews yönetimindeki Brentford'un geleceğine umutla bakıyor.

Reklam Reklam

Wilson, Batı Londra kulübünü ileri taşıyan zihniyeti anlatırken nispeten küçük bir kulüp olmalarına rağmen çalışma disiplinlerinin üst düzeyde olduğunu söyledi. “Bu, elindeki imkânları sonuna kadar kullanan daha küçük bir kulüp,” dedi. “Kulüpteki herkes bu seviyede olmayı hak ettiğini düşünüyor. Kulübün gelişimindeki bir sonraki adım, kupa kazanmak ya da Avrupa kupalarına katılmak.”

Related Topics

Hücumdaki partneri Thiago şu anda forma giyemeyen Wilson, bu hedefe ulaşmada öncülük etmeye kararlı: “Takım, pozisyonlarda kim oynuyorsa ona göre çalışıyor. Kulüp adına ligde ilk golümü atmak güzeldi. Thiago'nun yokluğunda bir forvet olarak fırsatları değerlendirmek gerekiyor.”

Pochettino'nun kâbusu sürüyor

Pochettino'nun Manchester United'daki başlangıcı hiç de istediği gibi gitmedi. Anfield'da Liverpool'a 4-0 yenilen Manchester United, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Arjantinli teknik direktörün Old Trafford'daki ilk maçında da sıkıntıları devam etti.

Reklam

Devre arasından sonra da işler düzelmedi. Manchester United'ın geri dönüş çabaları, direğe takılan şutlar ve etkisiz bitiricilik nedeniyle sonuçsuz kaldı. Youri Tielemans'ın uzak mesafeden şutu üst direkten dönerken Harry Maguire'ın kafa vuruşu çizgiden çıkarıldı. Kristoffer Ajer'in kornerden gelen topu, yine hareketsiz kalan savunmadan yararlanarak ağlara göndermesiyle geri dönüşe dair zayıf umutlar da söndü. Kevin Schade'nin son bölümde Senne Lammens'ın üzerinden yaptığı zarif aşırtmayla skoru 4-0'a getirmesi, Manchester United'ın sıkıntısını daha da artırdı.

Manchester United'da düşme endişesi büyüyor

İstatistikler Manchester United açısından iç karartıcı: Takım, son iki maçında gol atamadan sekiz gol yedi. Bu yenilgiyle Manchester United sekiz puanla 19. sırada kalırken Brentford, galibiyet sayesinde 20 puanla beşinci sıraya yükseldi. Crystal Palace'ın pazar günü Hull City'yi yenmesi halinde Manchester United son sıraya düşebilir.