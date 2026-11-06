Mitre'nin 2026-27 FA Cup sezonunda kullanılacak maç toplarını tanıtmasıyla Wembley yolculuğu resmen renkli bir görünüme kavuştu. Onlarca yıllık mirası son teknoloji uçuş özellikleriyle birleştiren yeni tasarımlar, dünyanın en ünlü ulusal kupa organizasyonunun kendine özgü ruhunu yansıtmayı amaçlıyor.

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Tarihî turnuva için yeni tasarımlar

Britanyalı üretici Mitre, 2026-27 sezonunda erkekler ve kadınlar FA Cup turnuvalarında kullanılacak Ultimax Pro maç toplarını tanıttı. Erkekler turnuvasına özel top, Wembley'e uzanan yolculuğu temsil eden gümüş renkli kurdele tasarımıyla öne çıkan beyaz, kırmızı ve siyah bir renk düzenine sahip. Öte yandan Kadınlar FA Cup'ı topunda turnuvanın kupasından ilham alan metalik V biçimli desenlerle birlikte canlı yeşil, mor ve siyah renkler kullanıldı.

Mitre, yeni topların yanı sıra amatör futbola odaklanan “Siz Ne Diyorsunuz?” adlı bir içerik serisi başlattı. Kampanya, genellikle Wembley veya Doubles adıyla bilinen klasik mahalle oyununu konu alıyor ve amatör oyunculara ilgili FA Cup finallerinde VIP deneyimi kazanma şansı sunuyor.

Amatör futbolla bağları kutlamak

Mitre'nin marka sorumlusu Alex Roberts, yeni tasarımların ülke içindeki turnuvanın köklü geçmişini onurlandırmak için hazırlandığını açıkladı. Markanın, İngiliz futbolunun tüm kademelerinde ortaya çıkan benzersiz hikâyeleri yansıtan bir top üretmek istediğini vurguladı.

Roberts, “Emirates FA Cup, futbolun tüm kademeleri için son derece özel bir turnuva. Biz de bu turnuvanın yarattığı olağanüstü hikâyeleri kutlayan bir Resmî Maç Topu tasarlamak istedik. Çarpıcı tasarımı üst düzey performans teknolojisiyle yalnızca Mitre'nin yapabileceği şekilde bir araya getiren 2026-27 topunu tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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Yeni amatör futbol turnuvasına da değinen Roberts, “Turnuvanın oyunun her seviyesiyle kurduğu benzersiz bağı da kutlamak istedik. İster FA Cup Doubles, ister Wembley, ister Knockouts ya da bambaşka bir şey deyin, bu oyun turnuvanın temsil ettiği her şeyi yansıtıyor: Herkesin parlayacağı bir an olabilir” diye ekledi.

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Modern oyun için üretildi

Çarpıcı görünümünün ötesinde yeni Ultimax Pro, sahaya önemli teknik yenilikler getiriyor. Mitre, topun havadaki dengesini ve dayanıklılığını artırmak için tasarlanmış altı panelli bir yapı kullandı.

Daha iyi kontrol için topların köpük dolgusu yüzde 20 artırılırken aerodinamik değişiklikler uçuş sırasındaki sürüklenmeyi yüzde 10 azalttı. Ayrıca ısıyla birleştirilmiş ek yerleri su emilimini en aza indirerek topun, kötü şöhretli Britanya hava koşullarından bağımsız olarak istikrarlı performans göstermesini sağlıyor.

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Büyük finale giden yol

“Siz Ne Diyorsunuz?” serisinde ikişer kişilik takımlar, sunucular Tom Garratt ve Olivia Buzaglo'nun ev sahipliği yapacağı bölgesel elemelerde mücadele edecek. Yarışmacılar, Behind the Whistle'ın yöneteceği karşılaşmalarda kalede internet fenomeni ScouseGK'yi geçerek büyük finalde yerlerini almaya çalışacak.

Profesyonel ve yarı profesyonel kulüpler 2026-27 sezonundaki kupa mücadelelerine hazırlanırken bu yeni toplar kısa süre içinde antrenman sahalarında sıkça görülecek. İlk eleme turlarının geleneksel olarak yaz sonunda başlamasıyla, profesyonel ligler dışındaki takımlar yeni Ultimax Pro'yu resmî maçta deneyen ilk ekipler olacak.