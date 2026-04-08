كupa 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası: Fas ve Mısır aynı grupta

Bugün Çarşamba günü Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası kura çekimi, ev sahibi Fas’ı aynı grupta Mısır ile eşleştirdi.

Birinci grupta Fas ve Mısır’ın yanı sıra bir diğer Arap takımı Tunus’un da yer almasıyla grup adeta ateş gibi oldu.

17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası, 13 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla Fas’ta düzenlenecek. Turnuvanın, yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak Dünya Kupası’na katılım hakkı verdiği de belirtiliyor.

Kura, katılan takımları 4 gruba ayırdı. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar eleme turlarına yükselecek. Çeyrek finale yükselen sekiz takım ise 2026 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkını garantileyecek.

Ayrıca, gruplarında üçüncü sırayı alan takımlar arasında, dünya finallerine katılacak kalan iki kontenjanı belirlemek için ek play-off maçları da oynanacak.

Kura sonuçlarının tamamı

1. Grup: Fas - Tunus - Mısır - Etiyopya.

2. Grup: Fildişi Sahili - Kamerun - Uganda - Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

3. Grup: Mali - Angola - Tanzanya - Mozambik.

4. Grup: Senegal - Güney Afrika - Cezayir - Gana.

