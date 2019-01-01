Kunduracı antrenör çocuklar için çalışıyor

Kundura ustası Samet Kireçlikaya, amatör küme ekibi Gürçeşme Kayaspor'da çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadele ediyor.

İzmir'de, 71 yıllık maziye sahip Gürçeşme Kayaspor'u ücretsiz çalıştıran kundura ustası Samet Kireçlikaya, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyor.

Konak ilçesine bağlı Gürçeşme Mahallesi, gecekondu ve dezavantajlı grupların yoğun olarak görüldüğü bir semt olarak biliniyor. Şehrin en eski amatör futbol kulüplerinden biri de 1948 yılından bu yana Gürçeşme'de faaliyetine devam ediyor.

Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Metin Oktay'ın hazırlık maçına çıktığı Gürçeşme Kayaspor, yıllardır mahalledeki sporseverlerin destekleriyle ayakta duruyor.

Amatör kümede mücadele eden kulübün halen minikler, gençler ve büyükler branşlarında takımları var.

Kulübün antrenörlüğü ise 10 yıldır Samet Kireçlikaya yürütüyor. Kundura ustası olan Kireçlikaya, herhangi bir ücret talep etmediği gibi zaman zaman takım için cebinden para harcıyor.

Konak Belediyesinin malzeme desteği sağladığı takımın oyuncularıyla yakından ilgilenen Kireçlikaya, ücretsiz çalıştırdığı öğrencilerine toprak sahada yaptırdığı antrenmanlarla futbolu sevdirmek için uğraş veriyor.

Antrenör Kireçlikaya, futbol dersi verdiği çocukların kötü alışkanlıktan uzak tutmak için mücadele ediyor.

Samet Kireçlikaya yaptığı açıklamada, 10 yıldır görev yaptığı kulübün tarihi geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Kulübün bir dönem 3. ligin kapısından döndüğünü hatırlatan Kireçlikaya, şöyle konuştu:

"Bir dönem Metin Oktay burada hazırlık maçlarına çıkmış. Bunu duymak gurur verici. Öğrencilerimiz varoşlarda yaşadıkları için suça ve kötü alışkanlıklara meyletmeleri durumu hep var. Çoğunun evinde bilgisayar yok ve kendilerini hep dışarı atıyor. Sürekli dışarıda olmak da çocuklar açısından birçok riskleri barındırıyor. Bu nedenle çocukları futbola kazandırmaya çalışıyorum."

Kulüpten hiçbir maddi beklentisinin olmadığını dile getiren Kireçlikaya, Futbol Federasyonunun kendileri gibi kulüplere sahip çıkması gerektiğine işaret etti.

Haberin devamı aşağıda

Düzenli bir şekilde amatör kümede yer almayı hedeflediklerinin altını çizen Kireçlikaya, "Her sene iyi futbolcular yetiştirmek istiyorum. Çünkü öğrencilerim ünlü futbolculara çok özeniyor. Hepsi, 'Messi ve Ronaldo olmaya çalışıyorum' diyor. Gerçekten yetenekli ve iyi oyuncularımız var. Profesyonel kulüplerle görüşüyoruz. 'a bir futbolcum gitti. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sayıları artırma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Futbolcuların hedefleri büyük

Ege Yetik ise idmanların çok güzel geçtiğini belirterek, "Hedefimde, 'de oynamak da var. Burada daha dinamik oldum, güçlendim." ifadelerini kullandı.

Salih Aktan Davullar da antrenmanlarla kendini daha iyi hissettiğini kaydederek, " 'nun kalesini korumayı hedefliyorum ve inşallah bunda da başarılı olurum. Derslerim de sporu ve eğitimi birlikte çok güzel bir şekilde götürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.